“WaterPolo Day 2018”, festa dello sport al Parco Caserta Sport Village. A Reggio Calabria la pallanuoto si chiama Italica – Sport!

Basta fare un ‘tuffo’ nel recente passato per comprendere l’importanza e la straordinaria crescita di una realtà sportiva che solo fino a otto mesi fa rappresentava un miraggio e che oggi invece coinvolge oltre 40 ragazzi di ogni età.

Una crescita esponenziale ottenuta grazie all’impegno e alla determinazione dello staff del Parco Caserta Sport Village che ha voluto riproporre all’interno del proprio centro sportivo una disciplina di cui ogni piscina non può farne a meno, la pallanuoto.

E’ ancora in fase di rodaggio l’Italica Sport – Pallanuoto, presentata il 10 novembre 2017 insieme alle altre formazioni agonistiche del nuoto, nuoto sincronizzato e pattinaggio artistico.

Una prima stagione di prova in cui si sono raccolti già i frutti dell’intenso lavoro svolto e che oggi consente di allenare ben due formazioni agonistiche pronte a sfidarsi, il prossimo anno, nei campionati regionali.

Ai ragazzi di Italica Sport – Pallanuoto, coordinati dal tecnico Giacomo Mannino, è dedicato l’evento conclusivo del primo anno, “WaterPolo Day 2018”. Sabato 9 giugno 2018 a partire dalle ore 18:00, famiglie e amici degli oltre 40 atleti della pallanuoto si ritroveranno a bordo vasca, all’interno del plesso A ‘Nino Gangemi’, per vivere insieme una giornata di sport.

Si parte alle 18:30 con la presentazione degli under 13 e successivo test – match con una partita dimostrativa, intervalli musicali e telecronaca della sfida. A seguire, alle ore 19:30, scenderanno in vasca gli over (under 15 con i senior).

“Abbiamo organizzato questa giornata conclusiva per dar modo ai genitori di osservare gli sviluppi di una realtà che fino a pochi mesi fa era solo un’idea ambiziosa e che oggi invece rappresenta una realtà concreta fatta di veri e propri atleti – spiega il tecnico Giacomo Mannino – La fase di reclutamento, per quest’anno è terminata. Abbiamo creato due gruppi ben distinti, uno di giovanissimi e un altro misto con alcuni senior che serviranno da traino per i più piccoli.”

La prima squadra di Italica – Sport Pallanuoto che sfiderà le altre città calabresi, sarà composta anche da alcune individualità ed eccellenze, reduci dall’esperienza in Serie C nella Rari Nantes. “Il nostro obiettivo era quello di inserire qualche atleta che avesse già una buona esperienza per stimolare i tanti piccoli sportivi che con entusiasmo si sono approcciati alla pallanuoto anche e soprattutto sotto l’aspetto tecnico”.

Un percorso dunque, quello avviato dallo staff del Parco Caserta Sport Village, che ha visto bruciare letteralmente le tappe e che in soli otto mesi vede formate due formazioni agonistiche che dal prossimo anno lotteranno per conquistare il primo trofeo.

“Il cuore del Parco Caserta batte ancora più forte e pulsa di nuove emozioni perché oggi presentiamo la vera anima del centro sportivo – spiegava Marco Polimeni in occasione della presentazione di Italica Sport – ogni grande centro sportivo deve avere al proprio interno vere e proprie squadre per onorare l’aspetto agonistico che fa parte del dna di ogni sportivo”.

Detto, fatto. Un obiettivo raggiunto a pieni voti che può soddisfare l’intero movimento in attesa delle competizioni agonistiche del prossimo anno che vedrà l’Italica – Sport Pallanuoto sfidare le più grandi realtà calabresi.