WhatsApp conferma: “Sarà possibile cancellare i messaggi”. Come funzionerà

Si avvicina la tanto attesa cancellazione dei messaggi inviati su Whatsapp. Lo ha rivelato per prima WABetaInfo, la comunità online composta dagli utenti delle versioni preliminari del software, che dopo un paio di falsi allarmi nei mesi passati ora è abbastanza sicura che la nuova funzionalità sia in arrivo a breve su tutti gli smartphone, ma la notizia -rivela il portale dedicato alla tecnologia Wired.it- è stata confermata anche da WhatsApp.

Ecco come funzionerà il sistema.

Innanzitutto, per funzionare, occorre che tutti gli utenti nella conversazione siano in possesso dell’ultima versione dell’app. Inoltre il mittente deve cancellare il proprio messaggio entro sette minuti dal primo invio, altrimenti sarà troppo tardi. Per eliminare una comunicazione basta selezionarla e premere il tasto di eliminazione: una finestra di dialogo chiederà se si vuole cestinare il messaggio privatamente o renderlo inaccessibile a tutti i contatti presenti nella conversazione.

Dopo l’avvenuta cancellazione, i destinatari vedranno un messaggio segnaposto da parte del mittente, un semplice avviso che dichiara che il messaggio originale è stato rimosso.

Due i dettagli ancora da sistemare: il primo è che al momento la cancellazione sembra non poter avvenire per messaggi che sono stati già citati da altri utenti; il secondo è che non c’è ancora modo di sapere se la l’operazione ha effettivamente avuto luogo sul telefono dei destinatari oppure no (come avviene invece per i messaggi consegnati, grazie alla famosa doppia spunta blu).