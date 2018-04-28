Il giovane campione reggino del windsurf racconta cosa fa quando non è in acqua, tra sci acquatico, pesca, boxe e studio, in attesa dell'Europeo in Germania

Anche senza una vela, comunque in mare. Francesco Scagliola, talento reggino del windsurf, quando gli allenamenti e le competizioni sportive consentono un pò di tempo libero, non riesce ugualmente a stare lontano dal mare.

“Tranne rare occasioni in cui gioco a tennis o faccio un giro in bici, i miei hobby sono sempre legati al mondo acquatico. Sci acquatico quando voglio caricarmi o pesca se ho bisogno di relax. Osservare il mare piatto, al tramonto, mi regala sensazioni impagabili”, rivela Scagliola, tradendo la passione nata sin da bambino.

Poco incline, a differenza dei coetanei, ad abusi di smartphone e social network, anche il calcio non occupa una posizione di rilievo tra le passioni extra agonistiche: “Non lo seguo molto, ad eccezione delle grandi sfide di Champions League e della Nazionale. Ricordo ancora i mondiali vinti nel 2006, avevo solo 5 anni ma la felicità e le emozioni provate sono rimaste impresse nella memoria. In tv adoro guardare gli incontri di boxe, Anthony Joshua e Gervonta Davis i miei pugili preferiti”.

Tra scuola e gare: lo studio al Liceo Volta

Studente al ‘Liceo Volta’, Scagliola appena gli impegni scolastici lo permettono si tuffa all’inseguimento del giusto colpo di vento…: “Non è semplice conciliare gli allenamenti e le gare con la scuola. Per fortuna, frequentando la sezione sportiva, le assenze per motivi legati al windsurf sono giustificate”.

Spesso sono paradisi naturali a fare da cornice alle competizioni sportive. Il talento reggino riconosce di essere un ragazzo privilegiato, lato felice di una medaglia dalle due facce: “Seppur giovane ho conosciuto posti meravigliosi, Nuova Caledonia, Bali e le Barbados i luoghi che mi hanno incantato in modo particolare. Viaggio spesso, i miei amici dicono che mi ‘isolo dal mondo’ , loro però sanno che ho questa passione che mi brucia dentro”.

Cosa rende unico il windsurf

Sport per certi versi unico, il windsurf offre emozioni particolari, che si fondono letteralmente con l’ambiente circostante. “Non è come il calcio o il basket, con il campo di gioco sempre uguale. Ogni mare ha le sue caratteristiche, ti regala sensazioni diverse. La sensazione di planare sull’acqua -assicura Scagliola- è indescrivibile, magica”.

Dopo il terzo posto assoluto ottenuto alla regata ‘Slalom Pro Am’ svoltasi ad inizio marzo a Lanzarote, Scagliola mette nel mirino il secondo grande appuntamento del 2018. Il giovane campione reggino infatti dal 14 al 21 maggio sarà impegnato all’IFCA Slalom European Championships in Germania, precisamente a Westerland.