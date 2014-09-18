XXIV edizione della Festa d’autunno
Il 7, 8 e 9 novembre castagne, stand enogastronomici, musica etno-popolare e cortei storici nell'antico borgo calabrese
18 Settembre 2014 - 16:56 | di Redazione
Anche quest’anno si rinnova il consueto appuntamento con la Festa D’Autunno (conosciuta anche come Sagra delle Castagne) giunta ormai alla XXIV edizione.
La manifestazione si svolgerà nei giorni 7,8 e 9 novembre nell’antico borgo di San Donato di Ninea (CS), incorniciato da monti maestosi, panorami incantevoli e soprattutto da immensi castagneti. L’intera popolazione è già in fermento, pronta a ricevere i numerosi visitatori che giungono nel paesino calabrese in occasione della festa.
Ed è proprio l’accoglienza della comunità sandonatese, insieme alle bellezze del territorio ed ai prodotti tipici della gastronomia locale, a rendere unica la Sagra della Castagne di San Donato di Ninea.
Come ogni anno la Festa d’Autunno sarà una meravigliosa combinazione di cultura e gastronomia.
Nei giorni della festa sarà infatti possibile visitare il suggestivo centro storico del paese, che per l’occasione sarà animato da gruppi folkloristici, musica etno-popolare, artisti di strada, cortei storici, e soprattutto da numerosi stand eno-gastronomici.
Anche questa volta sarà rispettata, pertanto, l’impostazione tradizionale della sagra, ormai ampiamente collaudata ed apprezzata, con largo spazio ai prodotti tipici del territorio, ai convegni, alle mostre e … a tante tante castagne.
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