La barca a vela più grande al mondo solca i mari della Calabria: ecco il ‘Sailing Yacht A’

Il suo nome è Sailing Yacht A ed è la nave a vela più grande del mondo. Lungo 142,2 metri per oltre 12 mila tonnellate di stazza, lo yacht vanta una albero maestro di 90 metri.

E proprio grazie alla sua imponenza che, il fantastico yacht di lusso non poteva passare inosservata agli occhi dei calabresi che lo hanno visto solcare i nostri mari.

Ancor più da capogiro è il prezzo, 425 milioni di euro, ed il fatto che la parte emersa della nave corrisponda, in altezza, ad 8 piani di un comune palazzo. Progettato da Philippe Stark, il Sailing è stato avvistato, questa mattina, dalle parti di Pizzo Calabro, una delle località turistiche estive più belle della nostra regione.

Il bellissimo yacht vanta al suo interno una piscina e un osservatorio subacqueo ed anche un ponte predisposto per l’atterraggio degli elicotteri. Alberi in fibra di carbonio, scafo in alluminio con inserti sempre in fibra di carbonio per alleggerire la struttura, ponti in teak e vetri a prova di bomba.