“Your Smile” il nuovo singolo dei calabresi Southern System

Disponibile dall’11 gennaio 2019, il secondo singolo “Your Smile” della band calabrese Southern System, pubblicato da (R)esisto.

Così i Southern System descrivono il nuovo lavoro: “Your Smile” non è un classico brano d’amore, ma qualcosa che tende ad esaltare l’attrazione causata da un qualcosa di semplice, ma bello come un sorriso. Il messaggio del brano è che nonostante la vita possa sembrare perfetta, ci si sente spesso insoddisfatti e attratti da qualcosa di apparentemente più appagante, che di conseguenza porta a prendere delle scelte che non sempre possono rivelarsi giuste.