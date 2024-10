Zio Fedele, nuovi spazi stessa filosofia. Tutto pronto per l’ampliamento del locale

Zio Fedele si espande. L’idea, in cantiere già da un pò, diviene finalmente realtà grazie all’affetto di clienti e amici che hanno dato al bistrot grandi soddisfazioni. Una nuova sala, ma anche un nuovo capitolo che il locale di via Zaleuco non vede l’ora di costruire insieme ai reggini.

Nel nuovo lato del bistrot, che fra qualche giorno aprirà le sue porte agli avventori, gli spazi saranno ancora più ampi, ancora più comodi. Lo Zio pur volendo lasciare intatta la sua ‘anima’, si apre a nuovi colori. A prevalere non saranno più il bianco ed il nero. Realizzare questo progetto è stato possibile grazie al designer di famiglia, e di fama mondiale, Antonio Aricò che già si era occupato dello Zio alla prima apertura. Così come da tradizione, tutto l’arredamento è stato realizzato a mano da nonno Sciao, il nostro Mastro Geppetto. Tutto è pensato sin nei minimi dettagli per far sentire i reggini, ormai grandi amici di Zio Fedele, ancora più a casa.

«L’avventura di Zio Fedele è iniziata ormai da due anni, ma noi non ci fermiamo mai e creiamo sempre nuove sfide. Il nostro è un mettersi in gioco continuo, che ha avvicinato i reggini alla nostra attività facendoli diventare parte integrante. L’affetto dei nostri clienti è stato indispensabile per arrivare fino a qui» racconta Paola Zaminga. «Adesso siamo pronti a tagliare il nastro della nuova area, della nostra e della vostra ‘nuova casa’. Zio Fedele diventa più grande, mantenendo però l’intimità ed il calore di sempre. Tutto questo è stato possibile grazie ad Antonio, nipote di cui andiamo fieri, nonno Sciao, e soprattutto mamma Vittoria che, da dietro la quinte, ci segue e ci sostiene ed è la nostra forza».

TANTE NOVITÀ

Con l’inaugurazione della nuova sala, Zio Fedele aprirà, anche, tutti i giorni a pranzo! Una sorpresa che farà felici gli indecisi che durante la pausa dal lavoro sono sempre in cerca di un posto alternativo in cui trovare tutti i loro piatti preferiti. Ogni giorno, lo Zio stupirà i suoi affezionati clienti con menù sempre diversi e tantissime offerte. Come ben sappiamo, lo Zio è un bistrot che non conosce orari e, dunque, dal pranzo sarà possibile passare poi ad un caffè, un thè o una tisana per poi proseguire con lo speciale aperitivo. Immancabili le cene, quelle belle, in compagnia degli amici di sempre che, nella nuova sala troveranno ancor più spazio per rimanere in comitiva in queste sere d’inverno.

La nuova sala di Zio Fedele sarà inoltre disponibili per le feste dei più piccoli, o per i vostri eventi più importanti. Che si tratti di comunioni, battesimi, compleanni o lauree, tutto ciò che dovrete fare è contattare il bistrot di via Zaleuco per scegliere le proposte che fanno più al vostro caso.

VENERDÌ

Quando avverrà la nuova apertura? Ovviamente di venerdì, il giorno che, quasi, tutti i reggini amano di più proprio perchè si comincia a respirare aria di relax. Lo Zio vi aspetta, dunque, per festeggiare insieme il 7 febbraio. A partire dalle ore 19:00 via Zaleuco sarà animata dalla Reunion di Massimo Trunfio ed Enzino Y che, insieme, faranno danzare il pubblico di Reggio Calabria.

DOMENICA

Come da tradizione, Zio Fedele ha già pensato ad una domenica coi fiocchi. A pranzo le protagoniste saranno proprio loro, “i purpetti”, sia classiche che rivisitate dallo Zio. Per la cena, invece, sarà possibile scegliere tra le numerose bontà del locale del centro città. Da squisiti primi piatti di pesce, passando per gustosi secondi carne, panini e pizze, la scelta è solo vostra. Come sempre, dalle 17:30 sarà disponibile l’aperiZio: purpetti e vinu €6. A partire dalle ore 21:00, invece, nel ‘nuovo’ bistrot è previsto anche il live di ‘Via le mani dagli occhi‘ la cover band dei Negramaro.

«È dalla fusione del lavoro tra nonno, nipote e fratelli che diamo vita al successo del bistrot. Ogni componente della famiglia fa si che dallo Zio si respiri aria di relax, aria di allegria, aria di casa».

#ziofedelefamilybistrot #ziofedele #ilmodogiustodistareinsieme

Info e prenotazioni 3393149207