Zio Fedele presenta “Aspettando San Martino, stocco & vino”

Vino, caldarroste, stocco. Pronti per tuffarvi nella tradizione? Ecco la proposta culinaria di Zio Fedele per questo weekend

Crocevia fra diverse culture, Zio Fedele, il bistrot di via Zaleuco per questo fine settimana sceglie di approdare in terra nostrana. L’11 novembre, infatti, in Italia si celebra la famosa festa di San Martino.

Una ricorrenza particolare, con delle usanze specifiche che variano di regione in regione, ma il protagonista è sempre lui: il buon vino! Da qui l’idea dello Zio che, come sempre, anticipa i tempi e durante il weekend penserà a deliziarvi con le sue bontà ‘Aspettando San Martino’.

ASPETTANDO SAN MARTINO

“Pi San martinu piscistoccu e vinu, come dicevano i nostri nonni”.

Si parte sabato 9 novembre. Questo incredibile viaggio alla scoperta dei sapori autunnali della nostra amata Calabria ha inizio, eccezionalmente, dalle ore 17:00! Zio Fedele comincerà a deliziarvi con uno strepitoso ed alternativo aperitivo!

Immaginate di esser seduti ai tavoli dello Zio e consumare in compagnia di amici o parenti un bel calice di vino novello accompagnato da gustose caldarroste (il tutto al prezzo di €6). Le sorprese però non finiscono qui, perchè gli eventi del family bistrot continuano anche a cena. Per chi deciderà di attardarsi nel locale del centro città vi è non solo un menù da leccarsi i baffi, ma anche un’offerta speciale.

Chi deciderà di consumare dallo Zio la sua cena avrà un calice di novello in omaggio! In tavola, a partire dalle 20:30, una gustosa zuppa di fagioli e castagne!

PRANZO DELLA DOMENICA

Zio Fedele per il pranzo di domenica 10 novembre, a partire dalle ore 12:30, propone ai suoi affezionati avventori un grande classico dell’arte culinaria reggina: lo stocco.

Zio Fedele, ha dato già prova delle sue grandi doti in cucina, sin dall’apertura del locale, sono state veramente infinite le proposte presentate in tavola ai reggini. Adesso è la volta di una tradizione impossibile da non amare, quella del pesce tipico di Mammola, ma apprezzato anche oltre i confini regionali.

Pronti a tuffarvi nella tradizione?

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207