Zio Fedele, imperdibile settimana tra soul, reggae, Melbourne e Sunday brunch – VIDEO

Tornano gli imperdibili appuntamenti firmati “Zio Fedele“.

Il bellissimo locale del centro città torna a deliziare i reggini con i suoi eventi e lo fa in un doppio incontro. Le novità per questo 2019 sono davvero tante e tutte da scoprire.

QUANDO

Si comincia giovedì 24 gennaio alle 19:30 con Joel Havea e si prosegue domenica 27 gennaio con il “Sunday brunch“.

Havea è un cantautore ed abile chitarrista. Interprete coinvolgente, le cui canzoni dimostrano le sue molteplici influenze musicali e culturali che vanno dal soul al reggae.

Proveniente dalla vibrante ed eclettica scena musicale della capitale culturale australiana, Melbourne. Dall’uscita del suo album di debutto “You Make Me Believe” nel 2012, Joel ha suonato oltre 500 concerti in venti paesi e quattro continenti.

L’artista australiano presenterà a Reggio Calabria, proprio da Zio Fedele, il suo nuovo album. Armato solamente della sua voce, della chitarra e di fantastici effetti, il cantante delizierà tutti gli avventori con la sua musica.

Il bistrot di Via Zaleuco è ormai famoso per i suoi live e per la cura con cui vengono organizzati. La stessa attenzione è riservata anche agli eventi culinari, come il brunch di domenica.

“Sunday Music Brunch” questo il nome dell’evento che vedrà protagonista la grande cucina di Zio Fedele. Un mix tra breakfast e lunch, che soddisfa, alla perfezione, coloro i quali vogliono fare colazione senza rinunciare ad un buon pasto.

Ai classici della cucina americana si affiancano invece le proposte nostrane. Il dolce al salato, un aperitivo a un cappuccino, un digestivo a una buona birra artigianale.

Un evento per nulla formale, accompagnato dalla musica che più vi piace. Dalle 12:00 alle 16:00 sarà infatti possibile non solo assaggiare le più diverse prelibatezze, ma anche ascoltare la musica di:

Alex Perdido ai dischi;

Matteo Scarcella al sax e flauto;

il Maestro Garofalo guest star alle tastiere. A Reggio Calabria arriva quindi un vero e proprio guru del reggae e della dancehall italiana.

Zio Fedele vi aspetta per vivere insieme una domenica assolutamente innovativa e fuori dai soliti schemi. Il bistrot che avete imparato ad amare si trasformerà in un crocevia tra chi passa solo per un aperitivo, chi si ferma per il brunch o chi – legato alle buone abitudini domenicali del sud – preferisce non tradire il pranzo della nonna, ma arriva nel pomeriggio a smaltire il succulento ragù con le polpette.

INFO

Per maggiori info e prenotazioni 3393149207

Perche ‘Zio fedele’ non è un bar, non è un pub, non è un ristorante, non è un bistrot ma è una casa un’emozione, un ritrovo, una famiglia.