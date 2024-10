Insieme dall’aperitivo all’after dinner: ecco il venerdì targato Zio Fedele

Venerdì da non perdere da Zio Fedele. Il locale reggino noto per la sua atmosfera interculturale, festeggia insieme ai suoi amici la Giornata internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio

Il 12 aprile si festeggia la Giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello spazio. Zio Fedele, locale reggino noto per la sua atmosfera interculturale, non perde l’occasione di celebrare la ricorrenza insieme ai suoi affezionati avventori.

Questo giorno segna infatti l’inizio dell’era ‘spaziale’. Nel 1961 l’astronauta sovietico Yuri Gagarin compì il primo viaggio nello spazio. In memoria di questi eventi il bistrot di via Zaleuco organizza una serie di imperdibili iniziative.

“Continua il calendario di eventi originale proposto da Zio Fedele. Nella serata di ieri abbiamo avuto il tutto esaurito con l’iniziativa ‘Cena col delitto’. Il merito è senza dubbio di tutto lo staff e di chi inventa ogni giorno una nuova iniziativa per poter entusiasmare gli amici di Zio Fedele. Novità in arrivo anche in occasione della Pasqua con l’organizzazione di aperitivi tutti i giorni – spiega Paola Zaminga – Finora tutti gli eventi organizzati ci hanno dato un’enorme soddisfazione”.

PROGRAMMA

Si parte oggi alle ore 18:30 con un gustoso aperitivo. I clienti di Zio Fedele avranno la possibilità di dedicarsi all’arte grazie alla presenza dell’installazione a tema “Corpi sospesi” dell’artista reggino Marco Labate.

Il bistrot è pero famoso per le sue ottime cene e per la musica, per questo venerdì i music selector scelti sono Heavid Saihnt e Saverio Canale.

MOSCOW MULE

Altra imperdibile iniziativa che vedrà protagonista il locale del centro città è quella del Moscow Mule. Oltre a poter gustare un ottimo aperitivo o una buona cena, lo Zio promuove il famoso cocktail ad un prezzo speciale!

Un drink che sa di Russia, ma nato in California. Un drink dall’affascinante storia, ideato da John G. Martin e Jack Morgan, fatto con Vodka, Ginger Beer e lime.

INFO & PRENOTAZIONI

Chiamare il 3393149207.

Perché Zio Fedele non è un bar non è un ristorante non è un pub ma un’emozione…

