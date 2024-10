I concerti in via Zaleuco non si fermano più: ecco il prossimo live di Zio Fedele

Concluso, con grande successo, il capitolo ‘Zamundo Festival‘, la magica estate di Zio Fedele prosegue all’insegna dell’arte. Dopo il successo riscosso dalle iniziative culturali, il bistrot di Via Zaleuco decide ancora una volta di tuffarsi nel mondo del canto e del teatro.

Gli artisti internazionali che si sono susseguiti nelle precedenti settimane lasciano spazio ad un talento made in Italy. Il suo nome d’arte è ‘Vicky’ e dai genitori (madre venezuelana, padre calabrese) ha ereditato la passione per la musica. Quello che ha condotto Victoria Maria Neri ad essere conosciuta in Italia è un percorso artistico completo fatto di canto e teatro ed un amore sconfinato per l’arte in tutte le sue forme.

QUANDO

L’appuntamento con la giovane artista, per metà calabrese, è fissato per sabato 24 agosto a partire dalle ore 21:30. La cena degli avventori dello Zio sarà accompagnata dalla musica della chitarra di Vicky e dalla sua imperdibile voce.

Dopo aver preso coscienza della sua passione, la giovane artista comincia a partecipare a diversi concorsi regionali, si inserisce in un coro gospel “The precious gospel singer” che servirà per rafforzare il suo stile.

Soul, funk, jazz, definirlo con esattezza è impossibile, ma si tratta di qualcosa di unico, soprattutto se alla voce si affiancano brani prettamente in italiano scritti sempre dall’artista.

LE CENE DELLO ZIO

Gli eventi del bistrot di via Zaleuco sono accompagnati dalle prelibatezze dello zio. Tra gustosissimi panini di mare (10 diverse tipologie), tagliate di carne, hamburger, pizze stirate e gustosi fritti, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Le cene di Zio Fedele sono, inoltre, accompagnate da innumerevoli cocktail, preparati a regola d’arte, e gustosissimi dessert.

Perché Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub, ma un’emozione.

INFO & PRENOTAZIONI

