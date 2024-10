Da Zio Fedele la musica continua: gli appuntamenti della settimana

Da Zio Fedele la musica continua, o forse, sarebbe meglio dire, che non si ferma mai. I due concerti di questa settimana

Da Zio Fedele la musica continua, o forse, sarebbe meglio dire, che non si ferma mai. Dopo l’incredibile successo dell’evento pro Hospice ed il lieto fine del tributo a De Andrè, che neanche la pioggia è riuscita a guastare, il bistrot di via Zaleuco torna con un’altra grandissima sorpresa.

MERCOLEDI 4 SETTEMBRE

Gli ospiti del nuovo evento pensato per voi sono una vera e propria ‘esclusiva’ del palcoscenico reggino. Zio Fedele, da sempre impegnato anche nel settore musicale, ha messo insieme due grandi talenti.

Si tratta di un duo acustico ancora inedito, formato da due artisti che ancora non hanno scelto il loro nome. Chitarra e voce, Antonio Barresi ed Emilia Mallamaci, si esibiranno per voi in un live avvolgente pronto a toccare le coscienze degli avventori.

La giovane reggina oltre che cantante, è anche attrice e fotomodella e sin da piccola ha mostrato una grande passione per il rock. Una passione per la musica condivisa con un maestro reggino della musica.

“Unendo le nostre competenze e la nostra passione cerchiamo di creare un’atmosfera tranquilla rivisitando grandi classici del rock e del pop”.

VENERDI 6 SETTEMBRE

La settimana dello Zio si conclude alla grande con un’altra reunion Massimo Trunfio – Enzino Y, evento che nei precedenti appuntamenti ha registrato il consenso degli avventori che, non vedevano l’ora, di vedere suonare insieme i due reggini.

Una settimana ricca di emozione, colore e ritmo…solo da Zio dove l’arte, la musica e la magia sono di casa anche grazie a tutti voi.

LE CENE DELLO ZIO

Gli eventi del bistrot di via Zaleuco sono accompagnati dalle prelibatezze dello zio. Tra gustosissimi panini di mare (10 diverse tipologie), tagliate di carne, hamburger, pizze stirate e gustosi fritti, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Le cene di Zio Fedele sono, inoltre, accompagnate da innumerevoli cocktail, preparati a regola d’arte, e gustosissimi dessert.

Perché Zio Fedele non è un bar, non è un ristorante, non è un pub, ma un’emozione.

INFO & PRENOTAZIONI

339.3149207