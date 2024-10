Torna ‘Zona Amaranto’: la quinta vittoria della LFA Reggio, il calciomercato, il S. Agata

Il 2024 inizia per come era finito il 2023, con una vittoria. La squadra di mister Trocini conquista il quinto successo consecutivo che riporta gli amaranto al quarto posto della classifica, comunque sempre molto distanti dalle zone di vertice. I reggini Barillà e Girasole hanno sbloccato un match dominato ma nel quale si stava facendo molta fatica a trovare il vantaggio, l’ha chiusa il giovane Perri, autore di una buonissima prestazione. Ne parleremo stasera a “Zona Amaranto” ore 21,00 sulla pagina facebook di CityNow che torna dopo la pausa natalizia. Tra gli altri argomenti anche il calciomercato ed il centro sportivo S. Agata. Il servizio video sui festeggiamenti dei tifosi amaranto per i 110 anni della Reggina.

