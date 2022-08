Ztl a Reggio, contrari anche Confcommercio e Confesercenti: 'Scelta illogica'

"Per quale bizzarro motivo si richiede, per ottenere il permesso di tornare nella propria casa, un'autocertificazione in cui si dovrebbe attestare la regolarità contributiva del cittadino richiedente?"

"Non è possibile apprendere una notizia di questo genere che impatta sui commercianti reggini, in maniera "casuale". Non è possibile avere notizia in pieno agosto, a stagione ampiamente iniziata ed a "cose fatte", della localizzazione, delle modalità, tempistiche e durata delle ZTL. Non è accettabile nella forma e nella sostanza.

Non sappiamo quali ragioni abbiano portato ad una scelta di questo genere, sempre sulla questione Ztl, anche perché su molte altre questioni abbiamo sempre interloquito bene con l'amministrazione, abbiamo risposto presente, senza mai avviare inutili polemiche ma offrendo contributi e ricercando la migliore soluzione nell'interesse delle imprese".

Attraverso un post sui social, Confcommercio Rc esprime contrarietà rispetto alla scelta dell'amministrazione comunale di istituire la Ztl nel centro storico di Reggio Calabria.

"Quel che interessa è che, su questo argomento, i Commercianti e la Confcommercio, come già successo lo scorso anno, sono stati irragionevolmente scavalcati nella fase di programmazione. Se esistevano problematiche "tecniche", come ci viene riferito, dovevano essere affrontate e condivise nei modi e nei tempi giusti. Occorreva programmare per raggiungere un risultato soddisfacente per tutti. Abbiamo avuto rassicurazioni dall'assessore alle attività produttive Martino, con la quale ci stiamo confrontando, di uno spostamento della Ztl alle 21. Non basta assolutamente. Al di là delle interlocuzioni informali e del disappunto espresso, abbiamo chiesto ufficialmente un urgente incontro per comprendere le linee generali del progetto che, per come nasce, è pura invenzione", conclude il post di Confcommercio.

Concetti differenti ma stesso pensiero anche per Confesercenti Reggio Calabria.

"Per quanto concerne la questione ZTL come Confesercenti Reggio Calabria non abbiamo ancora espresso una posizione in attesa della conferenza stampa di lunedì in cui, a quanto c'è stato riferito, l'Amministrazione spiegherà il perché delle scelte riguardanti le modifiche alla mobilità cittadina.

Nel frattempo, senza grandi proclami un piccolo concreto risultato lo abbiamo ottenuto dato che, su nostra specifica richiesta, l'inizio delle ZTL orarie è stato spostato dalle 20.00 alle 21:00 evitando i prevedibili problemi a cui sarebbero andate incontro le tante attività commerciali il cui orario di chiusura è alle 20:30.

Posso però già anticipare la nostra contrarietà per il "modus operandi" che, ancora una volta, ha di fatto escluso il confronto con le parti sociali su temi di importanza vitale per l'economia cittadina e non solo.

Questo, però, sarà oggetto di un comunicato che rilasceremo, appunto, dopo la conferenza stampa in modo da avere tutti gli elementi per esplicitare il nostro giudizio", il pensiero di Claudio Aloisio.

Il presidente ci Confesercenti pone l'attenzione sulla documentazione che i reggini residenti del centro storico devono presentare, a suo dire senza un nesso logico con la Ztl.