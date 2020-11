Zuccatelli in viaggio verso la Calabria: 'Non ho intenzione di rinunciare all'incarico'

Il prossimo Commissario ad acta della Sanità calabrese, Giuseppe Zuccatelli, è stato interpellato telefonicamente da Cosenza Channel. "Sono negativo al Covid, mi sento bene, e in questo momento sto tornando in Calabria."

"Non ho intenzione di rinunciare all'incarico. Aspetto che in Gazzetta ufficiale venga pubblicato il decreto e poi prenderò servizio. Io continuo comunque a essere commissario straordinario del Pugliese Ciccio e del Mater Domini. Una mia sostituzione in favore di Gino Strada? Preferisco non commentare."