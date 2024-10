1° maggio Green ad Ecolandia

Un primo maggio all’insegna della voglia di divertirsi in maniera semplice, nel Parco della città, che organizza alcune attività a “misura” di famiglia, con la possibilità di fare un picnic in maniera tradizionale, oppure prenotare un eco-box gustosissimo, o, perché no, assaggiare la cucina stagionale, semplice, gustosa e genuina dell’AtTrattoria.

E, a partire dalle ore 17.00, Concerto dei Talk is Cheap

PROGRAMMA:

Dalle ore 10:00

· Servizio noleggio Bici

· Ecobus

· Laboratorio camera oscura

· Giro in Zattera con il percorso di Ulisse!

· Pranzo green – Picnic con l’ecobox

Nel Pranzo green – Picnic con l’ecobox potrai assaporare: Insalata di farro, polpette di verdure di stagione, arancinetti, crocchette, pizza rustica, parmigiana di zucca, frittata di cipolle, torte di mele, bicchiere di vino o bottiglia d’acqua

Dalle ore 11.00 ALLE 13.00 e dalle 14.30 ALLE 17.00

· Grandi Giochi Popolari in Piazza d’Armi: salto alla corda, Campanaro

· Musica e animazione diffusa per bambini con mascotte

Dalle ore 17.00

Concerto “Talk is Cheap”

Cover band che propone brani ricercati di genere Rock e Blues che vanno dagli anni 70 ai 90.

Il progetto “Talk Is Cheap” nasce intorno al 2008 dalle ceneri del vecchio gruppo “Sosta Vietata” di cui Peppe (chitarra) è stato il fondatore ed in cui ha militato insieme a Bruno (batteria) e Giancarlo (basso) per lunghi anni. Da subito l’idea è stata quella di dare una svolta al genere del repertorio, lasciando alle spalle il POP (anche se ricercato e sofisticato) per tornare alle radici della musica che ha accompagnato la loro crescita musicale da ragazzi, e cioè il rock-blues. Talk is Cheap significa “le parole valgono poco”, o come si dice: “Le chiacchiere stanno a zero!”. Lasciamo che sia la musica ad esprimersi, senza futili virtuosismi, ma guidata solo da cuore e sentimento. Così come dovrebbe essere sempre. Buona musica a tutti!

Ore 18.00

Volo della Poiana