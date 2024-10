1° maggio al sole o sotto la pioggia? Ecco il meteo per la Calabria

Per chi ha deciso di trascorrere le prossime giornate fuori casa non ci sono buone notizie

Gli italiani si preparano all’ultimo ponte primaverile, quello del primo maggio, e per chi ha deciso di trascorrere le prossime giornate fuori casa non ci sono buone notizie. Sta per irrompere, in Italia, un vortice freddo.

Una perturbazione attraverserà il nostro Paese interessando Nord Est e regioni del Centro e, secondo i meteorologi, come fosse tornato l’Autunno sono attesi rovesci, temporali, locali grandinate e neve a tratti fin sotto i 1000 metri.

Per quanto riguarda la Sicilia e la Calabria, splenderà il sole ovunque con le temperature che rimarranno stazionarie e nella media del periodo. Un leggero peggioramento con qualche nuvola in più e un lieve calo delle temperature di uno-due gradi è atteso proprio per il primo maggio.

LE PREVISIONI

MARTEDÌ 30 APRILE

Al Sud variabile con addensamenti e occasionali precipitazioni sulla Puglia e a ridosso dell’Appennino nelle ore diurne. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 19.

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO

Al Sud sole al mattino salvo disturbi su est Sicilia. Instabilità diurna sull’Appennino con piogge e temporali in sconfinamento alle coste. Temperature stabili, massime tra 15 e 19.