’10 domande’. Ospite di Massimo Calabrò, il dg Gabriele Martino

Seconda puntata su Reggio Tv, canale 14, della trasmissione “10 domande” ideata e condotta dal giornalista Massimo Calabrò. Ospite questa settimana il direttore generale della Reggina Gabriele Martino.

Le tre fasi della carriera di Martino

Solo sfiorati i temi legati alla quotidianità (per quelli ci sono i colleghi Andrea Ripepi e Federico Lamberti che se ne occupano nei vari notiziari e trasmissioni sportive), un accenno solo alle gare di Castellamare e Caserta, nel girone d’andata, che fecero da spartiacque tra i buoni risultati raggiunti ed un successivo periodo di crisi. Tre le fasi della vita professionale di Martino messe in evidenza. Le sue brevi parentesi da calciatore ed allenatore (anche vice di Alberto Bigon nella Reggina del 1986) sino a quella direttore sportivo. Tredici anni alla Reggina (dal 1991 al 2004), poi il salto alla Lazio, le esperienze di Catanzaro e Perugia ed una nuova chiamata alla Reggina di Foti. Dopo poco con l’ex Presidente della Reggina Calcio si interruppero i rapporti professionali e personali.

Dopo la conclusione non felice esperienza di Barletta il ritorno alla Reggina di Praticò. Tanti gli aneddoti raccontati. Enzo Ferrari e Zoratti sono stati per Martino gli allenatori con i quali stabilì un vero e proprio feeling sportivo. Perrotta è l’atleta che vide trasformare da acerbo ragazzino a campione del mondo. Tra le grandi delusioni annovera Bucciarelli e Reggi. Ma l’atleta che in rapporto qualità prezzo, anche alla luce di gol fatti e somma incassata dalla vendita, è per Martino “senza dubbio Alfredo Aglietti”.

Quando va in onda la trasmissione

La trasmissione andrà in onda sabato alle ore 12,30 con repliche domenica alle 15,30 e giovedì alle 17,30.