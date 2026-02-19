Reggio, Giochi della Chimica: 20 studenti del Da Vinci ammessi alla fase regionale

Ben 20 studenti del Da Vinci ammessi alla fase regionale dei “Giochi della Chimica“, la competizione annuale organizzata dalla Società Chimica Italiana (SCI) su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Obiettivo del progetto diffondere la cultura della disciplina tra i giovani delle scuole secondarie superiori e sostenere e valorizzare il loro percorso di crescita personale e didattico.

Lo scorso 6 febbraio, al Leonardo da Vinci, la fase di istituto della gara alla quale hanno partecipato gli allievi delle classi quarte e quinte, sotto la supervisione della professoressa Carmen Macrì e della referente dei Giochi per il Liceo, la professoressa Lorena Chiricosta.

“Mi congratulo con gli studenti che hanno superato la selezione – commenta la Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Borrello. La nostra scuola prepara gli studenti a scoprire attitudini e talenti attraverso significativi percorsi formativi curriculari ed extracurriculari, utili anche per la continuazione degli studi. Faccio, quindi, il mio più sincero in bocca al lupo ai partecipanti, augurando loro di ottenere risultati importanti anche nelle fasi successive”.

Dettagli della selezione e prossimi passi

Il test, costituito da 30 domande, è stato svolto in un tempo massimo di 90 minuti. Il prossimo step si terrà il 28 di marzo, in attesa della competizione nazionale di maggio.

Qui di seguito i nomi dei ragazzi che hanno superato la selezione:

Martina Albanese, Diego Fortugno e Alessandro Fumante di 4T, Vincenzo Artuso e Ilaria Orangis di 5D, Angela Barillà 5E, Norrandino Barone Adesi 4A, Daniele Brandi 5H, Bruno Caridi e Giuseppe Ferrara di 4H, Chiara Nicole Gelonese 5F, Antonino Francesco Giovanni Lia, Alessia Moscato, Chiara Sprizzi di 5A, Gabriele Manca 5B, Elisa Martino e Sofia Tripodi 5I, Santo Palmeri e Sara Polimeni di 4A, Sofia Tripodi di 5I.