2026: un mini PC può davvero essere usato per il gaming?

Cos’è un mini PC? È adatto al gaming?

Negli ultimi anni i mini PC hanno conquistato un pubblico sempre più ampio, grazie alle dimensioni ridotte, ai consumi contenuti e a un prezzo generalmente più accessibile rispetto ai desktop tradizionali. Nati per attività leggere – navigazione, lavoro d’ufficio, streaming – per lungo tempo sono stati considerati inadatti al gaming, soprattutto per via delle limitazioni grafiche e della gestione termica.

Ma le cose sono cambiate. L’evoluzione delle CPU con grafica integrata e l’arrivo di nuove architetture hanno trasformato il concetto di mini PC gaming da nicchia curiosa a realtà concreta. Oggi esistono mini PC capaci di gestire giochi competitivi, titoli indie e persino alcuni AAA con le giuste impostazioni.

Questo non significa che tutti i mini PC siano pronti per il gaming – ma il mercato si sta muovendo chiaramente in quella direzione.

Cosa serve davvero per giocare su un mini PC

Prima di tutto, una premessa onesta: i gamer più esigenti continuano a preferire un desktop tradizionale con GPU dedicata. I giochi moderni richiedono potenza grafica elevata e una dissipazione del calore che i mini PC faticano ancora a garantire ai livelli più alti. Detto questo, ecco cosa bisogna aspettarsi a seconda della configurazione.

Configurazione minima Per avviare giochi moderni con impostazioni basse o medie:

CPU: processore multi-core moderno (4–6 core)

GPU: grafica integrata recente o entry-level

RAM: 8 GB

Archiviazione: SSD da almeno 256 GB

Si gioca, ma con compromessi su fluidità e qualità grafica.

Configurazione consigliata Per un’esperienza stabile e soddisfacente:

CPU: processore di fascia media/alta (6–8 core o più)

GPU: grafica integrata avanzata o GPU dedicata

RAM: 16 GB

SSD: 512 GB NVMe o superiore

Con questa configurazione si gioca senza troppi problemi alla maggior parte dei titoli in Full HD, con dettagli medi o alti.

Come sta evolvendo il settore: 2025–2026

Il 2025 ha segnato un punto di svolta per i mini PC gaming. Diversi produttori hanno puntato su soluzioni compatte ma potenti, cercando di ridurre il gap con i desktop tradizionali.

Tra i brand più attivi c’è GEEKOM: i mini PC GEEKOM come l’A9 Max hanno dimostrato come sia possibile ottenere ottime prestazioni anche senza GPU dedicata. Grazie a una grafica integrata di nuova generazione, questi dispositivi gestiscono i giochi moderni con risultati sorprendenti per la loro categoria.

Per essere chiari su cosa aspettarsi:

Gaming leggero e medio → ottimi risultati

eSports e titoli competitivi → più che sufficienti

Gaming AAA ad alta qualità → ancora limitati rispetto a un desktop con GPU dedicata

Un aspetto interessante, spesso sottovalutato, è la compatibilità con le eGPU (schede grafiche esterne). Collegando una GPU esterna tramite porta ad alta velocità, un mini PC da gaming compatto può trasformarsi in una vera macchina da gioco, senza rinunciare alla portabilità. Non è la soluzione per tutti, ma per chi vuole il meglio dei due mondi è un’opzione concreta.

Guardando al 2026, la traiettoria è chiara: architetture più efficienti, memorie più veloci e una gestione termica migliorata stanno rendendo i mini PC sempre più competitivi. Non siamo ancora al livello dei desktop da gaming di fascia alta, ma il divario si sta assottigliando.

Vale la pena scegliere un mini PC per giocare?

Dipende da cosa si cerca. Se l’obiettivo è un dispositivo compatto, silenzioso, a basso consumo — e si gioca principalmente a titoli competitivi, indie o community game — la risposta è sì, i mini PC sono oggi una scelta più che valida.

Se invece si punta al gaming AAA con dettagli al massimo e frame rate elevati, un desktop tradizionale resta ancora la scelta più sensata.

Il valore reale dei mini PC sta nella versatilità: lavorare, fare streaming, giocare — tutto in un formato che entra in uno zaino. Nel 2026, questa categoria sta crescendo rapidamente e ha ancora molto margine di miglioramento. Vale la pena tenerla d’occhio.