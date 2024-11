Il ricordo di Fortunato Licandro a Palazzo San Giorgio

La Giunta comunale di Reggio Calabria nel trentennale della scomparsa di Fortunato Licandro, già sindaco della città, ha proposto di ricordarlo attraverso l’intitolazione della circonvallazione Caserta.

La figura di Fortunato Licandro, sarà ricordata venerdì 27 novembre in una manifestazione pubblica al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

A partire dalle ore 15, nella Sala dei Lampadari del Comune di Reggio Calabria sarà presentato il libro Fortunato Licandro, il garbo della politica, con l’autore Leone Pangallo e l’editore Franco Arcidiaco.

La tavola rotonda di presentazione vedrà la partecipazione del sindaco Giuseppe Falcomatà, dell’onorevole Demetrio Battaglia parlamentare del PD, dell’onorevole Saverio Zavettieri del Forum riformista e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, senatore Marco Minniti.

«Un momento importante», dichiara Antonino Castorina, Capogruppo del Pd a Palazzo San Giorgio, «ed un giusto tributo per chi ha contribuito a scrivere la storia della nostra città in una fase politica delicata e complessa ma necessaria per una nuova ripartenza, un messaggio dall’alto valore simbolico per chi vuole ripercorrere la storia di Reggio Calabria».

«Il recupero della memoria storica cittadina è fondamentale perché rappresenta la radice portante dalla quale si alimentano la nostra cultura e la nostra identità. È importante conoscere il nostro passato, la storia ed i personaggi che hanno lasciato un’impronta nella nostra città, ancor più adesso che Reggio Calabria acquisisce una dimensione metropolitana» ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà.