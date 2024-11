Un semplice Mi Piace per far vincere Reggio Calabria

Con un semplice Mi Piace, gesto ricorrente in tutti coloro i quali sono iscritti ad un social network, si può far vincere a Reggio Calabria il titolo di striscione più bello fra tutti quelli degli Scuderia Ferrari Club ufficiali presenti in giro per il mondo.

Lo striscione reggino è dedicato a Giusy Versace e ai Bronzi di Riace, come icone di forza d’animo e pregio artistico del territorio.

L’atleta reggina ha già più volte pubblicamente ringraziato il sodalizio reggino per l’attenzione nei suoi confronti.

Oggi giovedì 3 dicembre alle ore 21, lo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria presenzierà allo spettacolo di Giusy Versace al teatro Comunale Cilea di Reggio Calabria, dove si racconterà in uno spettacolo dedicato.

Al seguente link, cliccando Mi Piace sulla foto dello striscione, si può così aiutare a far vincere Reggio Calabria questo ambito riconoscimento.

La votazione si chiuderà domenica.

Per votare:

https://www.facebook.com/ScuderiaFerrariClub/photos/a.10153337560668348.1073741865.92006693347/10153337561263348/?type=3&theater