23 aprile: giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

Istituita nel 1995 da parte dell’UNESCO, il 23 Aprile si festeggia la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. La data ha un grande valore simbolico, proprio in questo giorno sono morti infatti tre grandi pilastri della letteratura internazionale:

– Shakespeare; – Cervantes; – Garcilaso Inca de la Vega.

Il Maggio dei Libri 2016

Oggi prende il via anche il #MaggioDeiLibri, che si protrarrà fino al 31 Maggio.

L’iniziativa, giunta al suo sesto anno, ha l’obiettivo di “valorizzare il contributo imprescindibile della lettura per la crescita personale di ogni singolo cittadino come anche per lo sviluppo culturale e civile di tutto il paese”.

Gli eventi che si svolgeranno nell’arco di questo mese, sono stati organizzati all’insegna di quattro slogan che sintetizzano l’importanza e l’amore per la lettura:

– se son libri fioriranno;

– se leggo vivo più di 7 vite;



– liberi di leggere;



– il libro porta consiglio.



I quattro filoni dell’edizione 2016

Quest’anno, inoltre, il #MaggioDeiLibri seguirà quattro filoni chiave:

– #Biblioterapia: un percorso di crescita attraverso il potere benefico dei libri; promuovere la lettura come mezzo per migliorare la conoscenza di se stessi e contribuire all’elaborazione e quindi eliminazione di un malessere interiore;

#Shakespeare400 , dedicato all’ anniversario della morte del Bardo. In collaborazione con il British Council, saranno organizzate varie iniziative nelle scuole, in sedi istituzionali per celebrare la grandezza e l’ importanza non solo letteraria , ma anche socio-antropologica di William Shakespeare

, dedicato all’ della morte del Bardo. In collaborazione con il British Council, saranno organizzate varie iniziative nelle scuole, in sedi istituzionali per celebrare la e l’ non solo , ma anche di il progetto con le #LittleFreeLibraries , per diffondere sul territorio e nei luoghi di passaggio quotidiano mini biblioteche gratuite ; si tratta di casette in legno che si trovano lungo le strade o nei parchi, che ospitano libri per la consultazione libera da parte dei passanti

, per diffondere sul territorio e nei luoghi di passaggio quotidiano ; si tratta di casette in legno che si trovano lungo le strade o nei parchi, che ospitano libri per la da parte dei passanti la valorizzazione delle biblioteche attraverso diverse iniziative, tra cui il #Biblioraising, che consentirà ad alcune biblioteche di acquisire gli strumenti e le conoscenze necessarie alla ricerca di fondi.

Le iniziative a Reggio Calabria e a Gerace

Cosi come tutto il mondo, anche Reggio festeggia la Giornata Mondiale del libro con diverse iniziative. Tra queste:

– l’inaugurazione della “Biblioforte” un nuovo servizio culturale a disposizione dei visitatori del Parco Ecolandia. La struttura avrà l’obiettivo di accogliere testi e volumi sul tema dell’identità territoriale dello Stretto di Messina, con particolare attenzione al mito classico. Il Parco inoltre lancia l’iniziativa “Dona un libro ed entri gratis al parco” valida per i mesi di aprile e maggio; sicuramente un ottimo modo per contribuire all’arricchimento della nostra offerta narrativa;

– l’iniziativa Gerace LIBRO Aperto, arrivato quest’anno alla sua quinta edizione; si tratta di un festival letterario dedicato all’editoria calabrese, che proseguirà fino al 25 Aprile. Quest’anno il tema centrale del festival sarà: il contagio. Il contagio sanitario dei virus, quello mediatico degli hashtag, quello psicologico della paura collettiva, quello economico delle borse, quello politico della democrazia.

Tra gli ospiti: Nicola Gratteri, Arcangelo Badolati, Giuseppe Bombino, Don Pino Demasi, Paola Bottero, Alessandro Russo, Domenico Logozzo, Francesco Bevilacqua, Pino Macrì, Federica Montanelli, Giacomo Oliva.

L’obiettivo della Giornata mondiale del libro, oltre a valorizzare l’importanza della lettura in sè, è anche quello di puntare all’espressione letteraria come strumento in grado di suscitare emozioni, risvegliare anime, costruire comunicazioni.

Non possiamo infatti non riconoscere che leggere unisce, allarga gli orizzonti e abbatte ogni barriera; leggere fa scoprire al lettore mondi inimmaginabili dove confini geografici e mentali diventano solo parole vane. Leggere, e di conseguenza anche scrivere, sono il miglior modo per toccare con mano la libertà di pensiero e di opinione, sentendoci allo stesso tempo vicini e lontani dagli altri.

Tutti personaggi di un libro chiamato Mondo.