Contro Biella la Viola ritorna a vincere

Ottima prova della Bermè Viola Reggio Calabria che si impone contro l’Angelico Biella. Fondamentale l’innesto di Valerio Spinelli ed Austin Freeman rientrati da un recente infortunio. Ottima rotazione di tutti i giocatori a disposizione del coach Benedetto, che dopo un primo quarto sofferto, hanno preso in mano la partita gestendo bene la gara, allungando nell’ultimo quarto. Risultato finale 82-69 per i padroni di casa. Successo fondamentale per i neroarancio che si dovranno concentrare per il prossimo match che la vedrà ospite ad Agrigento.

“Per noi oggi era importante vincere – ha detto coach Benedetto a fine gara – abbiamo avuto l’atteggiamento di chi ha voglia di giocare a certi livelli. In questo momento lottiamo in zona retrocessione. Abbiamo la necessità di fare più punti possibili, sfruttando ovviamente le partite in casa e giocando in trasferta con più leggerezza. Oggi posso dire di essere soddisfatto: tutti hanno dato un buon contributo”.