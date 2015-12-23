Botteghelle Basket: contro la Nuova Jolly arriva il sesto sigillo

Si conclude in bellezza il 2015 per la Botteghelle Basket, che, pur sudando le classiche sette camicie, nella 1^ giornata di ritorno del Campionato di serie C Silver, si è imposta sulla Nuova Jolly, infilando il sesto sigillo consecutivo (terzo posto sempre più saldo). Partita dalle forti emozioni e non adatta ai deboli di cuore quella che si è disputata allo Scatolone sabato 19 dicembre e che ha visto trionfare di un soffio i biancoblu .

Assente Catanoso e con capitan Pensabene non in perfette condizioni fisiche, coach D’Agostino ha dato più minuti a Pellicanò il quale ha ripagato appieno la fiducia dell’allenatore svolgendo un lavoro prezioso in difesa, ma ancora una volta, è stata la vittoria di tutti, di coloro che sono scesi in campo ma anche di chi, dalla panchina, non ha smesso un attimo di incitare i propri compagni.

Partenza diesel per i biancoblu che si esprimono al di sotto delle proprie capacità subendo molto a rimbalzo e consentendo ai padroni di casa di portarsi avanti sia nel primo quarto e sia nel secondo, alla fine del quale i punti da recuperare diventano dieci. Al rientro dall’intervallo lungo, un parziale di 8-0 permette a Pandolfi e compagni di riaprire l’incontro, il resto della gara viaggia sui binari dell’equilibrio con continui capovolgimenti di risultato; le due squadre rimangono incollate fin quando la Botteghelle si porta sul più tre, ma, con il match ormai agli sgoccioli, gli ospiti si fanno sorprendere da Caccamo che insacca la tripla del pari (77-77). Nell’ultimo possesso Scordino subisce fallo, il play biancoblu è freddo dalla lunetta e trasforma entrambi i liberi per il 77-79 finale.

Il campionato riprenderà dopo le festività natalizie. La Botteghelle, che nella 13^ giornata (prevista il 5 e il 6 gennaio) osserverà il turno di riposo, tornerà in campo sabato 9 gennaio 2016, in casa, alle ore 18, contro il Pollino Basket.

NUOVA JOLLY – BOTTEGHELLE BASKET 77-79 (19-16, 43-33, 55-54)

NUOVA JOLLY : Vozza C. 17, Ielo n.e., Surace 4, Gatto n.e., Costa 20, Vozza N. 5, Fragna 3, Sindoni 17, Speziale n.e., Laiacona n.e., La Rocca, Caccamo 14. Coach : Eugenio Dattola

BOTTEGHELLE BASKET : Faraci n.e., Cuzzola 21, Pellicanò, Scordino 19, Vazzana 7, Totino n.e., La Russa 8, Pandolfi 22, Cimino n.e., Panzera 2, Nucera n.e., Pensabene. Coach: Seby D’Agostino – Ass.: Roberto Gurzi

Arbitri: Travia e Travia