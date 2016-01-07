Costituita l’associazione ‘Notte battente, musica etnico-popolare’
Nasce a Soveria Mannelli l'associazione dedicata alla musica etnico-popolare: scopi, soci fondatori e collaborazione con la Pro Loco
07 Gennaio 2016 - 10:20 | di Vincenzo Comi
Si è costituita a Soveria Mannelli l’Associazione “Notte Battente, musica etnico-popolare“, con sede nella cinematografica strada cittadina “Via Col Vento”, a sottolineare la vocazione artistica dell’Associazione.
I soci fondatori sono Massimo Chiodo, Angela Bianco e Salvatore Velino, che assumono rispettivamente la carica di Presidente, Vice Presidente – Segretario, e Vice Presidente – Tesoriere, supportati dai Consiglieri,Antonio Abbruzzese e Franco Spezzano. Gianfranco Bianco, Vincenzo Perri e Danilo Perrone, sono gli altri soci dell’Associazione e del gruppo musicale.
Gli scopi dell’associazione
L’Associazione si propone di sviluppare iniziative di carattere musicale, culturale e sociale, al fine di promuovere la diffusione e l’approfondimento della tradizione e della musica popolare soveritana, calabrese e del Sud Italia.
I tre fondatori, Massimo Chiodo, Angela Bianco e Salvatore Velino, provenienti da precedenti esperienze nel campo della musica etnico-popolare, hanno creduto da sempre in questo progetto, fino a costituire questa Associazione, facendosi affiancare dagli altri musicisti del gruppo, soci, e da Antonio Abbruzzese, che da anni è impegnato nel campo delle associazioni, e che gestirà l’Ufficio di Segreteria Organizzativa con l’aiuto di Franco Spezzano. Mentre Angela Bianco è stata nominata altresì Portavoce del gruppo e Responsabile dell’Ufficio Stampa.
L’Associazione supporterà l’omonimo gruppo di musica etnico-popolare, nelle sue attività, da anni protagonista delle piazze e televisioni calabresi.
Il sodalizio con la Pro Loco
“Altro importante sodalizio”- tiene a precisare il Presidente Massimo Chiodo – ” è stato stretto con la Pro Locodi Soveria Mannelli, affiliata UNPLI e partner Telethon, associazione con la quale già da anni collaboriamo per la valorizzazione e promozione delle tradizioni e della cultura di Soveria“.
I due Vice Presidenti, Angela Bianco e Salvatore Velino, ci raccontano poi in due punti fondamentali il prossimo obiettivo futuro dell’Associazione, ovvero l’ultimazione del videoclip, curato dal regista Ubaldo Proto, ed il primo progetto discografico.
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