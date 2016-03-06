Cosimo Sframeli presenta il saggio ‘A ‘ndrangheta’
Dai processi alle sentenze, un viaggio nella storia della lotta alla 'ndrangheta nel saggio di Cosimo Sframeli e Francesca Parisi, presentato a Siderno
06 Marzo 2016 - 11:15 | di Redazione
Un viaggio a ritroso, tra processi, sentenze, testimonianze, racconti, storie di lotta all’organizzazione criminale nota come ‘Ndrangheta. Lavoro frutto dello sguardo attento e del piglio scientifico di chi conosce e indaga il fenomeno da vicino.
Sabato 12 marzo 2015, ore 18.30, alla libreria Calliope Mondadori di Siderno (centro commerciale La Gru), presentazione del saggio “A ‘Ndrangheta, evoluzione e forme di contrasto” di Cosimo Sframeli e Francesca Parisi, edito da Falzea. Con video e reading di pagine scelte. Sarà presente l’Autore, Cosimo Sframeli.
«La storia ci insegna che non basta solo dichiarare guerra per vincerla. Si devono approntare armi e mezzi adeguati per avere buone probabilità di riuscita – sottolinea Sframeli ‒ Ci sono stati autentici sforzi di tanti, sconosciuti o dimenticati, che hanno saputo opporsi alla mentalità mafiosa e che idealmente hanno vinto per una società più buona e giusta. Dove regna l’incertezza del Diritto, il crimine organizzato approfitta per imporre la sua concezione di vita. Le mafie non si affrontano solo con le normative, ma realizzando una forte coesione della società libera, culturalmente preparata e fiera della tutela dei propri diritti contro qualsiasi arroganza predatoria e parassitaria».
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