Cosimo Sframeli presenta il saggio ‘A ‘ndrangheta’

Un viaggio a ritroso, tra processi, sentenze, testimonianze, racconti, storie di lotta all’organizzazione criminale nota come ‘Ndrangheta. Lavoro frutto dello sguardo attento e del piglio scientifico di chi conosce e indaga il fenomeno da vicino.

Sabato 12 marzo 2015, ore 18.30, alla libreria Calliope Mondadori di Siderno (centro commerciale La Gru), presentazione del saggio “A ‘Ndrangheta, evoluzione e forme di contrasto” di Cosimo Sframeli e Francesca Parisi, edito da Falzea. Con video e reading di pagine scelte. Sarà presente l’Autore, Cosimo Sframeli.