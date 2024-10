25 aprile, Conte: ‘Viva l’Italia che non ha paura’

Una festa della liberazione molto particolare quella che stiamo vivendo nel 2020. Particolare così come tutti i giorni vissuti da due mesi a questa parte nella Penisola colpita dal Covid-19.

Gli italiani, nonostante l’emergenza, non dimenticano il sacrificio di chi ha combattuto per donare alle generazioni future la libertà. Il Presidente del Consiglio dei Ministri prende in prestito le parole di De Gregori per augurare una ‘buona festa’ agli italiani. Distanti ma uniti.