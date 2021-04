25 aprile a Reggio, istituzioni e movimenti: 'Festa importante per le nuove generazioni' - FOTO

Si sono riuniti come ogni anno per celebrare la Festa del 25 aprile alla Villa Comunale di Reggio Calabria attorno alla stele del partigiano.

Il Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l’Unità dei Comunisti – Segreteria Provinciale Reggio Calabria ed il “Comitato 27 Febbraio contro il Governo Draghi" partecipano con i propri iscritti numerosi nella giornata della Festa della Liberazione.

"Intendiamo ricordare con orgoglio la giornata storica del 25 aprile 1945 - spiega l'avv. Lorenzo Fascì - Per L'Italia e l'Europa ha determinato la vita sociale degli anni successivi. I comunisti sono stati nelle battaglie partigiane protagonisti assoluti. Riteniamo importante sempre più ricordare questo giorno perchè alle nuove generazioni devono essere trasmessi i valori della democrazia, della libertà e della giustizia sociale. Purtroppo non sono valori cementati e assoluti perchè come vediamo nel mondo assistiamo a tentativi di demolizione sempre più insistenti".