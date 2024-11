Test Medicina alla Cattolica: è del daVinci di Reggio la prima classificata

Test Medicina alla Cattolica del Sacro Cuore: è del daVinci di Reggio Calabria la prima classificata su 8.380 concorrenti provenienti da tutta italia

È la stessa Alessia Barreca del Liceo “L. da Vinci” di Reggio Calabria a raccontare con orgoglio vinciano l’entusiasmante esperienza; ecco uno stralcio della lettera che ha voluto indirizzare alla Dirigente della sua amata scuola, prof.ssa Giuseppina Princi:

“Il 31 Marzo scorso, presso la Fiera di Roma, si è tenuta la prova di ammissione al corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Si sono presentati alla prova circa 8.380 candidati provenienti da tutta Italia con la speranza di guadagnarsi uno dei 270 posti disponibili.

Il test consisteva in 120 quesiti, di cui 90 di logica matematica e verbale, 20 di inglese e 10 di religione, da risolvere in un tempo massimo di 120 minuti.

La preparazione scolastica ed il metodo di studio acquisiti durante le ore di lezione erogate dai professori del liceo sono stati per me fondamentali ai fini del raggiungimento di un così brillante risultato.

Non ci sono parole adatte a descrivere l’immensa emozione nel vedere il proprio nome in cima alla graduatoria.

Un ringraziamento particolare va ai professori tutti ed alla Dirigente per avermi sostenuta in questo lungo percorso di formazione culturale e personale.”

La Dirigente prof.ssa Giuseppina Princi, rappresentando tutta la comunità scolastica del liceo Vinci, si complimenta vivamente con Alessia e con tutto il consiglio della classe 5^ B.