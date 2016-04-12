Addio a Gianroberto Casaleggio

Imprenditore e cofondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, aveva 61 anni: il messaggio sul blog e il ricordo

«Io non mollo e continuerò a battermi insieme a milioni di italiani onesti fino al successo del Movimento che ho contribuito a fondare. Chi sperava il contrario può mettersi l’anima in pace».

Queste le parole di poco tempo fa apparse nel suo blog dell’imprenditore Gianroberto Casaleggio. Aveva 61 anni, è morto a Milano, dopo un lungo tempo di malattia. Il cofondatore, con Beppe Grillo, del Movimento 5 Stelle era malato da tempo. Nelle ultime settimane si erano moltiplicate le voci del suo addio alla politica proprio a causa delle condizioni di salute, ma Casaleggio aveva smentito.

Nell’aprile del 2014 era stato operato di urgenza per un edema al cervello al Policlinico di Milano.