Addio a Gianroberto Casaleggio
Imprenditore e cofondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle, aveva 61 anni: il messaggio sul blog e il ricordo
12 Aprile 2016 - 11:04 | di Vincenzo Comi
Foto Marco Alpozzi - LaPresse 15 04 2013 Torino Cronaca Gianroberto Casaleggio, co-fondatore del Movimento 5 stelle, incontra a Torino gli imprenditori della rete ConfAPRI Nella foto: Gianroberto Casaleggio Foto Marco Alpozzi - LaPresse 15 04 2013 Turin News Gianroberto Casaleggio, co-founder of the "Movimento 5 stelle", meet in Torino businessmen in ConfAPRI network In the picture: Gianroberto Casaleggio
«Io non mollo e continuerò a battermi insieme a milioni di italiani onesti fino al successo del Movimento che ho contribuito a fondare. Chi sperava il contrario può mettersi l’anima in pace».
Queste le parole di poco tempo fa apparse nel suo blog dell’imprenditore Gianroberto Casaleggio. Aveva 61 anni, è morto a Milano, dopo un lungo tempo di malattia. Il cofondatore, con Beppe Grillo, del Movimento 5 Stelle era malato da tempo. Nelle ultime settimane si erano moltiplicate le voci del suo addio alla politica proprio a causa delle condizioni di salute, ma Casaleggio aveva smentito.
Nell’aprile del 2014 era stato operato di urgenza per un edema al cervello al Policlinico di Milano.
«Questa mattina è mancato Gianroberto Casaleggio, il cofondatore del MoVimento 5 Stelle. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia», è il commento apparso sul blog di Beppe Grillo e accompagnato dal saluto-hastag #CiaoGianroberto.
«Gianroberto ha lottato fino all’ultimo», si legge ancora nel post accompagnato da una citazione del guru del M5s: «Sono un comune cittadino che con il suo lavoro e i suoi (pochi) mezzi cerca, senza alcun contributo pubblico o privato, forse illudendosi, talvolta anche sbagliando, di migliorare la società in cui vive».
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