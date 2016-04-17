XVII Settimana Nazionale dell’Astronomia, ecco gli appuntamenti in città

Si apre ufficialmente, in tutta Italia, lunedì 18 Aprile la settimana Nazionale dell’Astronomia promossa dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

L’organizzazione è affidata alla Società Astronomica Italiana (SAIt), che opera in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

La Settimana Nazionale dell’Astronomia è divenuta un appuntamento atteso e importante per le scuole italiane, invitate a diffondere tra i giovani la conoscenza del cielo e della ricerca astronomica, per motivarli e orientarli alla scoperta delle opportunità formative e professionali offerte dallo studio delle discipline scientifiche.

Il tema dell’edizione 2016

Il tema scelto per la XVII edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia è: “L’esplorazione del Sistema Solare: dalla corsa alla Luna degli anni sessanta alla MissioneEXOMARS verso Marte 2016”

Sul sito del Ministero sono riportate le tematiche su cui le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni disciplinari, i planetari sono invitati a sviluppare le proprie attività ed iniziative didattiche, adattandole ai vari livelli di scolarità,

L’apertura a Reggio Calabria

La manifestazione di apertura si terrà lunedì 18 aprile a Reggio di Calabria alle ore 10.00 presso il Palazzo Provinciale “Corrado Alvaro”, a cura del Planetario Provinciale Pythagoras.

La scelta di Reggio Calabria non è casuale, ma è motivata dal fatto che la Provincia di Reggio Calabria, in questi anni si è distinta per le attività didattiche rivolte verso le discipline scientifiche.

La presenza del Planetario Provinciale ha consentito di ampliare gli orizzonti formativi e culturali, con l’utilizzo di una didattica non formale, la cui ricaduta è ben visibile nei successi che i ragazzi della Calabria tutta raggiungono nelle Olimpiadi italiane di Astronomia e nella scelta delle facoltà universitarie: numerosi giovani calabresi, infatti, in controtendenza con il trend nazionale, scelgono di iscriversi a discipline scientifiche.

La relazione e le Olimpiadi di Astronomia

La Dott.ssa Ginevra Trinchieri, astronomo presso l’Osservatorio astronomico di Brera, responsabile nazionale della didattica dell’astronomia della Società Astronomica Italiana terrà una relazione sul ruolo emozionale che l’Astronomia ha per avvicinare alla scienza, in modo semplice e accattivante, gli studenti.

All’interno del programma si inseriscono: la finale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia, la provincia di Reggio Calabria sarà presente con ben sette ragazzi e la premiazione dei lavori vincitori della VI Edizione del Premio Nazionale: “G. V. Schiaparelli”.

Lunedi sarà premiata l’alunna Giulia D’Angeli, allieva della Scuola secondaria di I° grado ICS “Radice-Alighieri” di Reggio Calabria, vincitrice del primo premio della sesta edizione del Premio. Anche questo è motivo di orgoglio per la nostra Provincia.

La cerimonia di Chiusura si terrà a Milano, giovedì 21 Aprile, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, dove, alla presenza delle massime autorità ministeriali ed istituzionali sarà proclamata la squadra che rappresenterà l’Italia alle olimpiadi Internazionali di Astronomia 2016.

Ci auguriamo di poter annoverare tra questi ancora i nostri studenti.

Il programma del Planetario Pythagoras

Di seguito programma delle iniziative messe in atto dal Planetario che può essere anche visualizzato sul sito www.planetariumpythagoras.com.

PROGRAMMA

XVII SETTIMANA NAZIONALE DELL’ASTRONOMIA

“L’esplorazione del Sistema Solare: dalla corsa alla Luna degli anni sessanta alla Missione EXOMARS verso Marte 2016”

LUNEDÌ 18 APRILE, ORE 10,00 (di mattina)

PALAZZO “CORRADO ALVARO”

SEDE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (Piazza Italia – RC)

CERIMONIA DI APERTURA XVII SETTIMANA NAZIONALE DELL’ASTRONOMIA

Saluti delle Autorità

Conferenza: “Astronomia oggi: perché”

Dott.ssa Ginevra Trinchieri (Astronomo Osservatorio astronomico di Brera)

– Premiazione VI Edizione Premio Schiaperelli 2016

MARTEDÌ 19 APRILE – PLANETARIO PROVINCIALE PYTHAGORAS

– ore 21,00

Conferenza: “Missione EXOMARS: verso Marte 2016”

Dott. Giovanni Palamara (Esperto Planetario)

– ore 22,00

Gli studenti fanno vedere le stelle

Osservazione del cielo con gli strumenti

a cura dello Staff del Planetario (Rosario Borrello, Marica Canonico e Carmelo Nucera)

VENERDÌ 22 APRILE – PLANETARIO PROVINCIALE PYTHAGORAS

– ore 21,00

in collaborazione con Legambiente

Conferenza: “Il rispetto del buio nella giornata della Terra: riprendiamoci il Cielo”

Dott. Giovanni Palamara (Esperto Planetario)

– ore 22,00

Gli studenti fanno vedere le stelle

Osservazione del cielo con gli strumenti

a cura dello Staff del Planetario (Rosario Borrello, Marica Canonico, Carmelo Nucera)