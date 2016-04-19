Verduci incontra i dirigenti della Federazione Italiana Pallavolo

Il Vicepresidente della Provincia, Giovanni Verduci, ha ricevuto a palazzo “Corrado Alvaro” una delegazione della Federazione Italiana di Pallavolo.

Luciano Cecchi e Alberto Rabiti, rispettivamente consigliere federale e segretario generale della Fipav, accompagnati da Domenico Panuccio, presidente del Comitato provinciale, hanno visitato il palazzo storico ammirandone le sculture e gli affreschi, per poi incontrare Verduci e rinnovare la fattiva collaborazione con l’Amministrazione provinciale.

Le parole di Verduci sul ruolo dello sport

“Lo sport – ha esordito Verduci – ha sempre occupato un posto di rilievo negli indirizzi politici dettati dal Presidente della Provincia Giuseppe Raffa. Numerosi, infatti, sono stati i progetti curati direttamente dal nostro ente, così altrettanti numerosi sono stati quelli curati dalle Federazioni o dalle singole associazioni che hanno ottenuto un sostegno economico e organizzativo.

Lo sport assume un ruolo sociale con effetti che, se si lavora bene, hanno ricadute sul territorio in termini di cultura, di solidarietà, di sviluppo, di economia non solo turistica. Grazie all’impegno del responsabile provinciale Domenico Panuccio, con la Fipav abbiamo intrapreso un percorso comune, che ci ha visti camminare nella stessa direzione raggiungendo importanti risultati.

Impianti sportivi nel Meridione e palestre scolastiche

L’impiantistica sportiva nel Meridione – ha poi ricordato Verduci – non gode di benessere o ricchezza. Tuttavia, nonostante i tagli nei trasferimenti ministeriali, questa Amministrazione provinciale ha voluto e saputo investire soprattutto nella sicurezza, garantendo luoghi accessibili a tutti e favorendo l’uso delle palestre scolastiche di proprietà quale sfogo per i numerosissimi atleti. La nostra idea – ha poi concluso il vicepresidente – è stata sempre quella di realizzare e sostenere quelle iniziative utili per il benessere e la crescita della nostra comunità”.

Un ringraziamento alla Provincia per la fattiva collaborazione e il sostegno più volte dimostrato è giunto da Luciano Cecchi e Alberto Rabiti che, anticipando l’intenzione della Federazione di pallavolo di investite sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, hanno voluto evidenziare come la collaborazioni tra enti e la condivisione di obbiettivi e strategie siano

elementi fondamentali per raggiungere traguardi importanti.