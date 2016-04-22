Comitato Cuore Viola, sabato la consegna del defibrillatore
Durante l'intervallo di Viola-Nuova Sebastiani Rieti il Comitato Cuore Viola dona alla squadra un defibrillatore e un corso gratuito BLSD
22 Aprile 2016 - 14:41 | di Vincenzo Comi
Il Comitato Cuore Viola comunica che durante l’intervallo del match di sabato 23 aprile, tra Viola Reggio Calabria e Nuova Sebastiani Rieti, consegnerà alla gloriosa squadra di basket della nostra città, un defibrillatore unitamente ad un corso gratuito per BLSD (Basic Life Support & Defibrillation, valido per l’utilizzo del dispositivo).
Si ricorda che il 12 luglio p.v. tutte le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) dovranno obbligatoriamente avere il dispositivo grazie al quale si possono salvare vite umane, se colpite da arresto cardiaco improvviso, per tale motivazione il Comitato Cuore Viola , attraverso questa donazione e la grande passione che contraddistingue i suoi soci, intende coniugare il supporto alla squadra cestistica neroarancio con la fornitura di una strumentazione idonea alla salvaguardia della salute degli sportivi.
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