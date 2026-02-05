Polizia di Stato, assegnati alla Questura di Reggio 30 nuovi Vice Ispettori – FOTO

I Vice Ispettori, provenienti dal 19° corso di formazione svolto negli Istituti di Nettuno e Spoleto, dopo un periodo di tirocinio applicativo, saranno assegnati nei vari uffici della Questura e dei Commissariati

Ieri mattina, il Questore di Reggio Calabria dott. Paolo Sirna ha ricevuto i 30 nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, assegnati da oggi, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Reggio Calabria per potenziare la squadra della Polizia di Stato che opera in tutta la Provincia reggina.

I Vice Ispettori, provenienti dal 19° corso di formazione svolto negli Istituti di Nettuno e Spoleto, dopo un periodo di tirocinio applicativo, saranno assegnati nei vari uffici della Questura e dei Commissariati.

Il Questore, in occasione dell’incontro con i nuovi arrivati, ha ricordato l’importanza del ruolo che gli Ispettori sono chiamati a ricoprire all’interno dell’Amministrazione, ribadendo al contempo l’invito a non perdere mai di vista la dimensione umana, tratto imprescindibile che deve caratterizzare l’operato di ogni poliziotto.

Al termine dell’incontro, che si è svolto presso la Sala Riunioni della Questura, i nuovi Vice Ispettori sono stati ricevuti dal Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro che ha augurato loro buon lavoro.