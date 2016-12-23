Il concerto di Natale dell’IC Galluppi- Collodi- Bevacqua
Dai piccoli della scuola dell'infanzia alle classi quinte, canti in italiano, inglese e spagnolo e il finale con Jingle Bells tra gli applausi dei presenti
23 Dicembre 2016 - 10:09 | di Redazione
Anche quest’anno, come da tradizione, l’IC Galluppi- Collodi- Bevacqua ha formulato gli auguri di Natale con il linguaggio universale della musica , attraverso un concerto tenuto dall’ orchestra e dal coro dell’Istituto.
In un’ottica di continuità fra i tre ordini di scuola dell’Istituto comprensivo, a cominciare sono i piccoli alunni delle scuole dell’infanzia Botteghelle e Collodi, diretti dalla docente Giusi Lanzetta.
Si prosegue con i canti corali, tratti dalla tradizione popolare e religiosa europea, in lingua italiana, inglese e spagnola , degli alunni delle classi quinte, accompagnati dalle musiche dell’orchestra del corso ad indirizzo musicale, diretta dal professore Pasquale Faucitano ed intervallati dai flauti dolci degli alunni delle classi quinte del Plesso Galluppi, diretti dalla prof.ssa Donatella Nicolò, che eseguono dei brani tratti dal repertorio flautistico italiano, tedesco ed inglese, mentre un piccolo gruppo orchestrale formato dagli alunni delle classi quinte del Plesso Collodi esegue il brano strumentale “Ritmo del Natale”.
Si conclude sulle note del brano Jingle Bells, che coinvolge allegramente tutti i presenti, che esprimono il loro apprezzamento con un lunghissimo applauso. Infine i saluti della dirigente Puntillo che ringrazia tutti per la collaborazione e porge gli auguri di buone feste.
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