Taurianova ricorda i caduti dell’Arma: 48° anniversario dell’omicidio di Condello e Caruso

Questa mattina, a Taurianova, si è svolta una commovente cerimonia commemorativa per il 48° anniversario dell’omicidio dell’Appuntato Stefano Condello e del Carabiniere Vincenzo Caruso, caduti eroicamente nell’adempimento del loro dovere. La cerimonia si è svolta alle ore 10:00, con una partecipazione solenne da parte delle autorità civili, militari e della magistratura.

L’Arma dei Carabinieri ha voluto rendere omaggio alla memoria di questi due valorosi servitori dello Stato, riaffermando il loro sacrificio come esempio indelebile di dedizione e coraggio. Questo sacrificio, che continua a ispirare ogni Carabiniere, assume particolare significato in un periodo in cui il servizio alla comunità è più che mai essenziale per la tutela della sicurezza e della legalità.

Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Gen. B. Riccardo Sciuto, le più alte autorità militari e civili, i vertici della magistratura, le rappresentanze dell’Arma territoriale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Un momento simbolico di memoria

Il tributo ha avuto inizio con un momento di raccoglimento presso il monumento eretto a Taurianova, nella piazza dedicata ai Carabinieri Medaglie d’Oro al Valor Militare, Appuntato Condello e Carabiniere Caruso, vittime della strage di Razzà dell’aprile 1977. Questo luogo rappresenta simbolicamente la memoria e la riconoscenza per il loro sacrificio.

Successivamente, è stata celebrata una Santa Messa presso la “Chiesa Matrice” della città, guidata dal Cappellano Militare Don Aldo Ripepi, un momento solenne di preghiera e riflessione. La cerimonia si è conclusa con la deposizione di un cuscino di fiori presso il cippo eretto sul luogo dell’eccidio, un omaggio reso dai militari della Stazione Carabinieri di Taurianova, con il sostegno dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Taurianova.

Questo momento commemorativo ribadisce l’impegno costante dell’Arma nel custodire la memoria dei suoi caduti e nel portare avanti con determinazione la lotta alla criminalità organizzata.

Il sacrificio di Condello e Caruso: un atto eroico

Il sacrificio dell’Appuntato Condello e del Carabiniere Caruso è legato a uno degli episodi più significativi nella storia dell’Arma. Nel 1977, i due militari furono protagonisti nell’interruzione di un cruciale summit di ‘ndrangheta. La loro azione contribuì a svelare e contrastare le trame criminali che opprimevano il territorio, mettendo fine a una riunione di mafiosi di spicco, esponenti delle famiglie più potenti della Piana di Gioia Tauro.

Il loro comportamento eroico fu riconosciuto postumo con la concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.

Rievocazione dei fatti storici

Il 1° aprile 1977, l’Appuntato Condello e i Carabinieri Caruso e Giacoppo iniziarono il loro turno quotidiano di servizio. Durante una normale perlustrazione, notarono alcune autovetture sospette parcheggiate vicino a una masseria. Decisero di investigare, scoppiando una violenta sparatoria con i criminali, che li aveva condotti a disarmare due malviventi.

Nonostante il coraggio dimostrato, Condello venne ferito alle spalle e Caruso soccomberà poco dopo agli altri colpi sparati. Giacoppo, dopo aver sentito gli spari, intervenne a sua volta, ingaggiando un altro scontro a fuoco e determinando la fuga dei malviventi.

La successiva indagine rivelò che i due Carabinieri avevano sorpreso ben undici mafiosi, impegnati in un summit di ‘ndrangheta per spartirsi potere e appalti.