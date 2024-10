Buon compleanno Carminello: l’ex capo Ultras compie 50 anni – VIDEO

“I ricordi mi accompagnano negli anni. Sono onorato di avere dato il mio piccolo contributo ad una grande città”.

A scriverlo è Carmine Quartuccio. Tutti (nessuno escluso) a Reggio Calabria lo conoscono come ‘Carminello‘, lo storico capo degli Ultras che tanto ha fatto cantare e ballare la Curva Sud e tutto il Granillo. Una grande passione, la Curva ed un amore smisurato: la Reggina. Sono veramente pochi i tifosi sfegatati che negli anni non hanno mai abbandonato gli amaranto ed hanno continuato a sostenerla anche da lontano.

Carminello è stato sin da piccolo il promotore dei canti e delle coreografie che hanno contribuito a far conoscere la tifoseria di Reggio in tutta Italia e, nonostante gli anni e le retrocessioni, lui non ha mai smesso di credere che il ritorno in Serie A fosse non solo possibile, ma dovuto.

“La mattina ti alzavi alle tre andavi a pesca facevi ritorno in fretta e furia il ragù di mamma e poi via al solito posto”.

In questo giorno speciale, la redazione di CityNow vuole fare i suoi auguri a Carminello. L’ex capo Ultras oggi compie 50 anni e ha voluto condividere questa occasione con i suoi amici attraverso un video su Facebook.

