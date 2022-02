50° Bronzi di Riace, Ripepi: "Mostriamo al mondo che si trovano a Reggio Calabria"

Nel corso dell'ultima diretta di Live Break (clicca qui per vedere la puntata) tra gli ospiti intervenuti ai microfoni di CityNow anche il consigliere comunale di minoranza Massimo Ripepi.

Tra i temi affrontati con il consigliere di Coraggio Italia, anche l'organizzazione riguardante il 50esimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

"Probabilmente si doveva partire prima, ciò non toglie che proveremo a colmare il gap creatosi realizzando in maniera concreta degli eventi che vedano tutti coinvolti", ha ammesso il sindaco f.f. alla Città Metropolitana Carmelo Versace sempre nel corso dell'ultima puntata di 'Live Break'.

Ripepi da un lato 'assolve' Versace e dall'altro punta il dito contro chi, negli ultimi anni, non aveva provveduto per tempo ad organizzare un evento di portata mondiale.

"Il sindaco f.f. Versace non c'entra nulla, è al comando della Città Metropolitana da pochi mesi. Le responsabilità sono di chi doveva organizzare per tempo, negli anni scorsi, un evento di portata mondiale e non l'ha fatto. Riusciranno ad organizzare qualche evento locale, come si fa con la sagra della 'nduja. I Bronzi di Riace però avrebbero meritato un progetto di livello planetario, con una pianificazione dettagliata iniziata anni prima e che prevedesse eventi a Dubai, in America e in Asia. Qualsiasi cosa riusciranno a fare nei prossimi mesi, sarà poco utile e per niente meritevole della storia e l'importanza dei Bronzi di Riace", le parole di Ripepi.

Nell'anno che celebra il cinquantesimo dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, si torna a parlare del 'Terzo Bronzo contemporaneo', mega scultura da sistemare sul Lungomare Falcomatà e in contemporanea al Musaba. Nel mese di settembre 2017 Nik Spatari propose il suo 'guerriero gigante'. Una grande scultura, alta 12 metri, da posizionare al centro di piazza Indipendenza.

Da quella data tuttavia, il sindaco oggi sospeso Falcomatà, pur sollecitato, non ha inviato alcuna risposta in merito alla realizzazione fattiva dell’opera. Il terzo bronzo contemporaneo nonostante l'impatto visivo e la collocazione, sarebbe stato non solo agevole nella sua realizzazione, ma avrebbe scatenato la curiosità di migliaia di turisti. Purtroppo però di quel progetto si è persa ogni traccia e nessuno ne mai più parlato.

Il consigliere comunale Massimo Ripepi abbraccia il progetto del terzo bronzo e rilancia: "E' una grande idea, potrebbe essere uno di quei progetti di spessore internazionale che darebbero un richiamo enorme a Reggio Calabria. Bisogna creare iniziative concrete per far capire a tutto il mondo che i Bronzi di Riace si trovano a Reggio Calabria, molte persone non lo sanno. La nostra meravigliosa città -evidenzia Ripepi- deve valorizzare questo patrimonio immenso di bellezze e storia".