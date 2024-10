Cinquantenario dei Bronzi, il sindaco di Roccella: ‘Si sarebbe potuto fare l’ira di Dio’

Esistono anche sindaci che sono d’accordo con le considerazioni espresse dalla stampa. E non la additano a colpevole in continuazione. E’ il caso di Vittorio Zito, primo cittadino di Roccella, paese che in quanto a programmazione, eventi e lungimiranza, è un modello da imitare dentro e fuori i confini regionali. Quando mancano pochi giorni a giugno, il 2022 sembra tutto fuorchè l’anno che celebra il cinquantenario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace.

“Probabilmente si è partiti con ritardo, vedremo cosa si riuscirà a fare nel secondo semestre. Cosa si sarebbe potuto fare? Mi viene da dire l’ira di Dio. I Bronzi di Riace ce li invidia il mondo intero”, dichiara il sindaco di Roccella ai microfoni di CityNow.

Per quanto riguarda gli eventi estivi in Calabria, Roccella e Reggio sembrano non della stessa regione ma di due pianeti differenti. Ricchissimo infatti il cast di ospiti che faranno parte dell’estate di Roccella: l’evento più atteso è certamente il Jova Beach Party, che dopo il grande successo del 2019 tornerà il prossimo 12 e 13 agosto in Calabria. Mahmood, Fabri Fibra, Madame, Achille Lauro e i due maestri Venditti e De Gregori (assieme in concerto) sono soltanto alcuni degli artisti che si esibiranno a Roccella nei prossimi mesi.

Da non dimenticare il Roccella Jazz Festival, rassegna conosciuta in tutto il mondo e che ha superato le 40 edizioni.

“L’estate roccellese è ricca e variegata. Abbiamo un’offerta che spazia dal rock al pop con il jazz al centro, un prodotto unico nel panorama nazionale. Roccella è famosa non per un piatto gastronomico o per la natura ma appunto per il suo festival jazz. Jovanotti? E’ sinonimo di credibilità. Esprime sentimenti reali e questo fa la differenza. Quanto accaduto in queste settimane con la scelta di girare il videoclip tra Scilla e Gerace è stato uno spot di valore inestimabile per la nostra regione”.

Roccella, suo malgrado, negli ultimi mesi si è trovata ad affrontare una costante emergenza, quella relativa agli sbarchi. Mercoledì prossimo Vittorio Zito sarà a Roma insieme con il prefetto reggino Massimo Mariani per incontrare il ministro dell’Interno Lamorgese.