6° Raduno Nazionale di Fiat 500 “Bronzi di Riace” a Reggio Calabria.

di Giada Serranò – Salto indietro nel tempo, sul lungomare Reggino, colorato, nella giornata di domenica 23 agosto, da un’atmosfera vintage anni ’50, grazie al 6° raduno nazionale delle Fiat 500, intitolato “Bronzi di Riace”.

La manifestazione è stata organizzata da Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Reggio Calabria (nella persona di Enzo Polimeni, Fiduciario Fiat 500 Club Italia), in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e Automobile Club di Reggio Calabria.

Grande successo e tanta affluenza, dalla provincia, dalle regioni vicine, e da oltre lo stretto. Hanno sfilato per le vie del centro, oltre 200 vetture, tra 500 e altre auto d’epoca. Tanto colore e anche calore.

Un successo da parte dell’organizzazione che si è distinta, come sempre, per l’impegno e la passione dimostrata.

Dalle 9:00 (orario di inizio del raduno) sono arrivate vetture provenienti da ogni parte d’Italia e, sopratutto, da ogni “epoca”. Non solo 500 antiche, ma anche una Topolino, una Uno d’epoca, un Taxi verde (con tanto di bagagli vintage) e tante altre.

Tutti presenti, per celebrare la storia automobilistica italiana attraverso le vetture più importanti. Molte auto si distinguevano per la loro originalità. Tante stampe e motori minuziosamente rifiniti e ben in vista. Insomma, una giornata irrinunciabile per gli amanti delle quattro ruote d’epoca.

A mezzogiorno circa, tutte le auto hanno sfilato per le vie del centro storico di Reggio Calabria, passando anche dalla zona nord della città, per poi raccogliersi nuovamente sul lungomare Falcomatà, rimanendo esposte fino al pomeriggio.

Fra i presenti, oltre ai proprietari delle auto, anche turisti stranieri che hanno approfittato per scattare qualche foto alle vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano.

L’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e inserito all’interno del programma dell’Estate Reggina, ha visto la presenza dell’assessore ai lavori pubblici, Angela Marcianò, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

<<Uno degli eventi più significativi dell’estate Reggina -ha dichiarato Angela Marcianò- perché ha portato nella città di Reggio, persone provenienti da tutto il territorio nazionale. Questo è il primo obbiettivo che un’amministrazione comunale deve avere, sopratutto un’amministrazione giovane: quello di lasciare a tutti i turisti un ricordo indelebile della città. Penso che non possa esserci in tutto in territorio nazionale -continua l’assessore ai lavori pubblici- uno scenario più bello. Io stessa sono rimasta stupita per l’entusiasmo, per la presenza e per lo spirito di aggregazione. Sono particolarmente contenta perché ritengo che, a differenza degli anni scorsi, la città si presenta anche più bella e più pulita. Il lungomare negli ultimi tempi è stato attenzionato con diversi interventi, sia per quanto riguarda il decoro, sia per quanto riguarda la rete urbana. Questo dimostra che l’amministrazione comunale tiene molto al suo “più bel chilometro d’Italia”. Spero -conclude- che questa giornata sia solo la prima di tante altre, per far conoscere questa città a livello nazionale, come merita da sempre.>>