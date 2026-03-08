8 marzo, Versace: ‘Donne indispensabili per una società più giusta’

Versace rivolge gli auguri alle donne e sottolinea l'importanza del loro ruolo per una società più giusta e solidale

Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, è intervenuto in occasione della Giornata internazionale della donna. “L’8 marzo rappresenta un momento importante per riconoscere il ruolo fondamentale e l’impegno che le donne svolgono ogni giorno in tutti gli ambiti della vita” ha dichiarato Versace. Secondo il sindaco, questa data travalica il significato simbolico, legandosi storicamente alla rivendicazione dei pieni diritti rispetto all’uomo e non solo all’adempimento dei doveri.

L’impegno delle Istituzioni per la parità

A nome della Città Metropolitana, Versace ha rivolto i più sentiti auguri a tutte le donne, sottolineando come questa sia un’occasione per rinnovare l’impegno delle Istituzioni nella promozione della dignità e delle opportunità per tutte. Il contributo femminile, in una piena e consapevole parità, è considerato indispensabile per costruire una società più giusta, inclusiva e solidale.

“Anche se la strada verso la piena emancipazione sembra sempre più sgombra di ostacoli, il cammino verso un pieno riconoscimento egualitario nasconde ancora molte insidie.”

Il sindaco ha inoltre rivolto un plauso alle Forze dell’Ordine, impegnate concretamente nel sostegno immediato in casi di violenza e soprusi, grazie a una normativa sempre più stringente. “Con questo spirito, rivolgo a tutte le donne il mio più sincero augurio per questa giornata significativa” ha concluso il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace.