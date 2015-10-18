Il centrocampista napoletano è il primo giocatore dell'ASD Reggio Calabria chiamato al raduno della rappresentativa di serie D

L’ASD Reggio Calabria comunica che il centrocampista classe ’97 Emanuele D’Ambrosio è stato convocato per il primo raduno della rappresentativa di serie D. Giovane di prospettiva, D’Ambrosio vanta ben sei presenze con la maglia della Nazionale under 15 e tre da capitano con la Nazionale under 17.

Il centrocampista napoletano è il primo giocatore dell’ASD Reggio Calabria ad essere convocato per il raduno della rappresentativa nazionale.

Considerata l’importanza che questa società pone nei confronti del settore giovanile, c’è grande soddisfazione in seno all’ASD Reggio Calabria per la convocazione di D’Ambrosio, sperando che questa sia la prima di una lunga serie per i numerosi giovani tesserati con la nostra società.

La rappresentativa di serie D si ritroverà dal 19 al 22 ottobre a Pomezia (Rm) e gli allenamenti si svolgeranno presso l’impianto “Roman Sport City” adiacente l’Hotel Selene in cui soggiorneranno gli atleti.