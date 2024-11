A Bovalino la quarta edizione del “Voices in love for Christmas”

È tutto pronto per la quarta edizione del Voices in Love for Christmas, il saggio dalle note natalizie organizzato dall’Accademia Musicale ABC di Bovalino che si terrà il 27 dicembre alle 20.30 presso la sala conferenze dell’Istituto Superiore Francesco La Cava. Il saggio, realizzato anche grazie alla disponibilità dei responsabili dell’Istituto e all’aiuto della Provincia che ha provveduto a sostenere le spese di affitto della sala conferenze dell’Istituto La Cava, vuole essere soprattutto un momento di condivisione oltre che di spettacolo. Un tema centrale accompagnerà come un “fil rouge” il saggio, che quest’anno volge la sua attenzione al delicato e mai scontato tema della pace, della solidarietà concreta, giornaliera, quella che si traduce, attraverso gesti semplici, nell’amore verso il prossimo. A esibirsi tutti i ragazzi dell’Accademia che daranno dimostrazione di quanto imparato,nonostante le difficoltà causate dall’alluvione del 31 ottobre, in questi mesi di studio. Ci saranno tutti, dai più piccoli ai più grandi, dalla classe di canto alle altre di pianoforte, violino, flauto, batteria e percussioni, chitarra ognuno con qualcosa da dare. Special guest di quest’ anno, il Maestro Marco D’angelo, musicista d’eccezione, autore di Alex baroni, Giorgia ed Eros Ramazzotti, nonché talent scout e insegnante di canto presso la Saint Luois Music Cente, per la seconda volta ospite dell’Accademia. In quest’occasione il famoso vocal coach, terrà un importante Master Class di canto leggero per tutti i ragazzi dell’accademia e non solo, che si terrà 28 dicembre. Una due giorni da non perdere che riserva moltissime sorprese e novità.