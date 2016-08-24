A Catanzaro festa, musica e tante novità del marchio Thun

Sabato 27 agosto, dalle ore 16,00 presso il punto vendita del quartiere lido di Catanzaro nel Centro Commerciale Le Fontane , grande festa per gli appassionati THUN all’insegna del divertimento, del colore e dell’allegria per salutare l’estate, presentare alcune novità e ammirare e scegliere quanto di più bello THUN ha creato per i cultori ed i curiosi. Tra musica, dolci e tante novità ad accogliere gli ospiti, ci sarà Rosanna Zimbalatti, store manager del punto vendita.

«Lavorare e promuovere il brand è un grande onore ed una profonda soddisfazione – commenta Rosanna Zimbalatti -. Questi eventi sono un tributo al lavoro di tutti noi che, ogni giorno, facciamo sì che i nostri punti vendita siano riconosciuti come la destinazione ideale per vivere un’esperienza gratificante e coinvolgente e ci consentono di trasmettere a coloro i quali entrano nei nostri negozi i valori, la magia, le emozioni del brand – aggiunge la store manager -. Il luogo – continua la Zimbalatti – dove trovare, oltre al miglior shopping possibile, anche una dimensione di entertainment, determinata dalla continua interazione sociale e culturale con le città che ospitano i nostri store».

La collezione Thun: accessori, ceramiche e bijoux

Tanti giochi di colori e allegre sfumature della ricca collezione che spazia dagli accessori spiaggia e piscina, ai bijoux, dalle figure ceramiche all’abbigliamento baby. Thun accompagna ormai da anni i momenti importanti della nostra vita segnando, con il suo indelebile marchio e stile inconfondibile, i giorni che vogliamo ricordare per sempre, grazie alla scelta ampia di oggetti e ninnoli per ogni gusto e occasione, all’insegna dei divertenti cromatismi. Le forme tonde e garbate degli angeli che da soli, o come complemento, adornano ogni idea regalo. Le ceramiche, sempre intonate al gusto e i colori caldi, sono perfettamente abbinabili ad ogni tipo di ambiente. Basta avvicinarsi agli scaffali per entrare di diritto nel mondo THUN che non lascia mai indifferenti e che invita a scegliere ciò che è più vicino al proprio personalissimo gusto. Scandire il tempo, o sorridere con dolcezza, sono i temi di un marchio che è sempre una garanzia.

Star del 2016 è la linea Everyday indirizzata ad un pubblico cosmopolita. Una linea che prevede una gamma ampia di prodotti funzionali e moderni, che ha già conquistato chi ama accessori utili, da utilizzare “ogni giorno”. Una collezione dunque molto innovativa, che segna una svolta nell’offerta commerciale di THUN, con una gamma di prodotti moderni, funzionali e accessibili per tutte le tipologie di clienti. Una linea composta da decine di idee regalo allegre, colorate e accattivanti nel prezzo. Dai prodotti di cartoleria alle candele, dalle cover alle travel bag caratterizzate da tre decori: Tulip, Butterfly ed il nuovissimo Sunflower.

Trucca bimbi e gadget per i più piccoli

E per riempire di colore e fantasia questo attesissimo evento ci sarà uno spazio dedicato al “trucca bimbi”: artisti del face-painting dipingeranno i decori THUN con colori anallergici sul viso dei bambini per donare un tocco di allegria e di divertente spensieratezza.

Non mancheranno gadget e sorprese per i visitatori, che potranno così cogliere a pieno il senso di un mondo fatto di oggetti che arredano, che possono essere scelti come “ricordo” per una ricorrenza, o semplicemente come compagno di giorni che meritano il giusto colore e la giusta allegria.

Per Informazioni:

Thun Shop Catanzaro Centro Commerciale Le Fontane

Indirizzo: Viale Emilia, Catanzaro

Telefono: 0961/963356 E-mail: catanzaro.lefontane@thunshop.it