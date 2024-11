A CatonaTeatro la Compagnia “THE SPARKLING DIAMONDS” presenta “Peter Pan”.

La Compagnia “THE SPARKLING DIAMONDS”– diretta da Katia Crucitti ed Eugenia Chindemi – il prossimo 15 luglio proporrà la messa in scena del musical “PETER PAN” nel prestigioso scenario di CATONATEATRO, già cornice delle precedenti produzioni “BROADWAY SHOW”, “LA BELLA E LA BESTIA”, “MARY POPPINS”, “MUSICAL STORY”, “CENERENTOLA”.Lo spettacolo vedrà impegnato un cast di oltre 50 artisti formato dalla Compagnia “The Sparkling Diamonds” e dagli allievi del Centro che riproporranno l’intramontabile storia di Peter Pan attraverso le celebri canzoni di Edoardo Bennato.“The Sparkling Diamonds” – Centro Studi Musicals Calabria – diretto da Katia Crucitti ed Eugenia Chindemi – è la prima Associazione culturale calabrese nata nel 2006 per la formazione professionale di tutti quei giovani talenti che intendono fare carriera nel mondo del musical.…formare l’artista che è in te !!! …Questo è infatti lo spirito del Centro che si propone di fare interagire le varie discipline (canto, ballo e recitazione), creando dei validi performers dando loro, nell’arco del percorso didattico, l’opportunità di avere esperienze professionali nel mondo del lavoro entrando a far parte della Compagnia.“Broadway Show”, “La Bella e la Bestia”,“Mary Poppins”, “Musical Story”,“Peter Pan”, “Sognando Broadway” sono le produzioni sinora portate in scena oltre diverse partecipazioni ad importanti eventi a scopo benefico tra cui il Musical “Se per caso cadesse il mondo…ovvero anche i commercialisti hanno un’anima” .Nella stagione 2011 la Compagnia, in coproduzione con la Polis Cultura, ha messo in scena nel prestigioso cartellone di “CATONATEATRO” di Reggio Calabria il musical inedito “Cenerentola” – con la regia di Walter Manfré e le musiche di Alessandro Bagnato – riproposto nella stagione autunnale al Teatro F.Cilea di Reggio Calabria nell’ambito del progetto teatrale per le scuole registrando oltre 12.000 presenze nelle 22 repliche effettuate. Lo spettacolo è stato inserito nella collana di DVD “Fiabe in Musical” edito dalla Hobby & Work in distribuzione in tutte le edicole d’Italia.La Compagnia con lo spettacolo “La Fiaba di Belle” ispirato al celebre lungometraggio della Disney “La Bella e la Bestia” è risultata vincitrice – su ben 80 concorrenti provenienti da tutta Italia – della I rassegna del Teatro Amatoriale 2010 organizzata dall’Augusteo di Napoli.Il Musical, nel 2008 e nel 2013, è stato messo in scena presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria per le scuole di ogni ordine e grado registrando il tutto esaurito.Il 27 agosto 2013 lo spettacolo è stato riproposto presso il Teatro “La Valle dei Templi” di Agrigento registrando oltre 1.500 presenze.