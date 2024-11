A Melito Porto Salvo il Cabareggio insieme ad Unicef

Solidarietà e tante risate, sono questi gli ingredienti del prossimo evento fortemente voluto dalla Compagnia Teatrale “Annà in Scena”, in occasione della decima rassegna di teatro amatoriale “Ciao Nuccia”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Melito di Porto Salvo.

L’appuntamento è con lo show “Cabareggio” – edizione ideata e prodotta dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” – previsto per domenica 7 Febbraio alle ore 18.00 presso il Salone Parrocchiale “Nuccia Romeo” di Annà. L’intero incasso della serata sarà devoluto alla campagna “Vogliamo Zero” dell’Unicef che lotta con l’obiettivo di ridurre la mortalità infantile. Saranno presenti volontari Unicef con un piccolo stand.

A guidare lo spettacolo di cabaret sarà la voce dello speaker Benvenuto Marra insieme a Ilenia Borgia. Tanti gli artisti sul palco, dal duo de i “Non ti regoli” ad Aldo Zumbo, in arte Jo Kattolo, all’irriverente comicità di Aldo Di Giuseppe e numerosi altri volti della comicità reggina. Non mancherà neanche la danza con il corpo di ballo “Le Divine”. Ospite d’eccezione sarà l’esilarante showman Pasquale Caprì. E non solo divertimento, spazio anche alla musica con il giovane cantautore Renato Nicolò e con la voce della cantante Nadia Labate.

“Sono molto contenta della collaborazione tra l’Unicef e le Associazioni presenti sul territorio e voglio evidenziare che quando l’obiettivo è talmente alto e il fine ultimo è quello di fare una buona azione, gli interessi o tutti gli scopi esterni sono sempre messi da parte, – dichiara Isabella Palamara, referente del comitato Unicef di Melito Porto Salvo – ed in questa serata si sorriderà due volte, sia per il bene fatto e sia per la comicità degli artisti che hanno voluto prestare la loro bravura ad una buona causa”.

Il prossimo appuntamento con l’Unicef è previsto per il 26 Febbraio a Bova Marina con l’associazione di Stefano D’ Aguì, seguiranno maggiori informazioni.