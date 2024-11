A Morano Calabro la VI Messa Regionale degli Artisti

Un appuntamento che si rinnova per il VI anno consecutivo.

E’ la “Messa Regionale degli Artisti”, manifestazione nata, 6 anni fa su idea dell’Associazione Culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria con il suo presidente prof. Giuseppe Livoti e, divenuta con il tempo un vero e proprio evento regionale, condiviso da associazioni ed esperti d’arte.

Un’occasione per creare un collegamento, non ideale, ma reale, con la Calabria intera, ecco perché, coinvolti in questa nuova avventura ci sono operatori culturali, pittori, scultori, fotografi che, in nome dell’arte ogni anno, si riuniscono per un momento di Fede e di Speranza per il futuro.

Una manifestazione –condivisa- dunque, che trova anche in questo rinnovato evento il grande aiuto e competenza della poetessa e referente Unesco – Anna Lauria – per la provincia di Cosenza e della gallerista e artista Marisa Scicchitano presidente di Arte Club Accademia di Catanzaro.

Una località diversa, ogni anno, diventa per un giorno, capitale dell’arte calabrese, un punto di riferimento per parlare e discutere, all’interno di un convegno e di un momento istituzionale con una solenne celebrazione eucaristica.

Tante le sedi nel tempo che hanno ospitato tale giornata, dal complesso Monumentale del San Michele di Vibo Valentia, alla chiesa del San Giovanni di Catanzaro, alla chiesa di Santa Maria della Consolazione di Altomonte, alla Cattedrale di Rossano alla Chiesa Matrice di Tiriolo.

Per il sesto anno, ricorda Livoti, l’evento trova grande ospitalità da parte dell’attento presidente dell’associazione “Il Nibbio – Centro Studi Naturalistici del Pollino” a Morano Calabro, ing. Nicola Bloise che ha subito accettato l’idea di far divenire la nota cittadina, fulcro regionale dell’arte.

Presso la sede de “Il Nibbio” nel pomeriggio di domenica 3 alle ore 17, si terrà, un convegno sul ruolo dell’arte oggi, dal titolo “Viaggi”, convegno che si aprirà con l’inaugurazione di una mostra di più di 40 artisti che racconteranno aspetti del nostro tempo con un occhio indagatore ed introspettivo il loro viaggio pittorico, scultoreo, fotografico, poetico.

La manifestazione che si terrà alle ore 17, prenderanno parte Saverio Schettini – musicista , Nicola Bloise – presidente de “Il Nibbio”; Giuseppe Livoti, Marisa Scicchitano, Anna Lauria, tratteranno il tema del rapporto tra arte e società con particolare riferimento all’ambito territoriale in cui operano.

In mattinata alle ore 11 presso la Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, verrà celebrata una solenne celebrazione presieduta dall’arciprete padre Flavio Paladino – parroco dell’antico edificio di culto risalenti all’XI secolo. La celebrazione sarà animata dagli artisti uniti, delle varie provincie reggine.

Alla collettiva d’arte partecipano tra gli altri: Renato Amodeo, Domenico De Lorenzo, Adele Leanza, Rossella Marra, Pina Calabro’, Manuela Lugara’, Giovanna Tripodi, Mimma Gorgone, Luciana Ruggeri, Daniela Campicelli, Antonella Laganà, Marilena Cicciu’, Grazia Papalia, Santa Maria Milardi, Saverio Schettini, Antonella Vincenzo, Sonia Quercia, Luigi Godino, Ornella Mamone Capria, Anna Lauria, Marisa Scicchitano, Speranza Gigliotti, Mirella Bruni, Marco Carellario, Anna Manna, Ileana Mauro, Graziella Colistra.