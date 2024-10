A Reggio Calabria la presentazione del progetto “Freed by Football”

Si svolgerà Martedì 5 Marzo, alle ore 15:30, presso i locali del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, sita in Via Marsala 13, la

conferenza stampa di presentazione del progetto “Freed by Football”, progetto pilota realizzato dal Tribunale dei minori di Reggio

Calabria in collaborazione con la presidenza nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Interverranno:

Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;

Patrizia Surace, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;

Claudio Romeo, tirocinante presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;

Saverio Mirarchi, Presidente Comitato Regionale LND, FIGC;

Massimo Costa, Coordinatore SGS Calabria, FIGC;

Domenico Arena, Delegato LND Reggio Calabria, FIGC;

A moderare il giornalista Maurizio Insardà.