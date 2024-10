A Reggio Calabria la storia delle prime Sindache, 70 anni dopo le prime elezioni amministrative

In occasione del 70° anniversario delle prime elezioni amministrative, l’ANPI di Reggio Calabria realizza un’importante iniziativa per raccontare la storia della prima esperienza elettorale femminile

In occasione del settantesimo anniversario delle prime elezioni amministrative, alle quali, dopo la caduta del fascismo e la Liberazione, parteciparono per la prima volta le donne italiane, l’ANPI di Reggio Calabria realizzò un’importante iniziativa, durante la quale alcune docenti e ricercatrici universitarie raccontarono alle classi di tre istituti scolastici reggini la storia della prima esperienza elettorale femminile, con particolare riguardo al voto calabrese.

Nella prima tornata elettorale del 1946 numerose furono le donne elette nei consigli comunali; alcune di loro, successivamente, furono elette “Sindache”: in tutt’Italia 11 assunsero la carica di “Prime Cittadine”, tre delle quali in Calabria (tre su undici, la percentuale più alta tra tutte le regioni).

Nel 2016 la Presidente della Camera, Laura Boldrini, inaugurò a Montecitorio l’Aula delle Donne che ospita i ritratti delle ventuno donne dell’Assemblea Costituente e delle undici prime Sindache.

In Calabria le prime Sindache furono elette a San Sosti e a San Pietro in Amantea in provincia di Cosenza e a Tropea in provincia di Catanzaro.

SINDACHE IN CALABRIA

Sulla storia delle prime Sindache d’Italia, ed in particolare sulla prima Sindaca di Tropea, Lydia Toraldo Serra, è stato pubblicato un prezioso lavoro di ricerca da parte di Tiziana Noce nel libro “Lidia Toraldo Serra e altre sindache democristiane nell’Italia della ricostruzione”, edizioni Rubettino.

La figlia della Sindaca di Tropea, Raffaella Toraldo Serra, ha voluto farne omaggio all’ANPI di Reggio Calabria ed ha anche accolto positivamente la richiesta del Presidente dell’Associazione reggina dei partigiani di destinare un’ulteriore copia del libro, tramite il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, alla Biblioteca Comunale “Giuseppe De Nava”.

Da qualche mese è quindi possibile presso la Biblioteca leggere il libro sulle prime donne Sindache (libro che non può essere dato in prestito).

QUANDO

In occasione dell’anniversario del primo voto alle donne, l’ANPI con il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana, giovedì 7 marzo 2019, ha programmato un’importante iniziativa alla quale invita, oltre che l’autrice del libro, i familiari delle prime tre Sindache (Caterina Tufarelli Palumbo Pisani, Lydia Toraldo Serra e Ines Nervi Carratelli) e gli attuali Sindaci dei tre comuni calabresi.

Nel corso dell’iniziativa, calendarizzata per la vigilia dell’otto marzo, sarà ricordata la prima Consigliera eletta nel Comune di Reggio Calabria nel 1946, la professoressa Maria Mariotti, recentemente scomparsa.